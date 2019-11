YouTube cambiará el diseño de su interfaz web

YouTube está dando a conocer una modificación en el diseño de su interfaz para su versión web y para tablets. El rediseño es de la página de inicio, la cual nos expone sugerencias y demás contenido cuando entramos a youtube.com.

Hoy en día la página de inicio está llena de miniaturas de videos recomendados. Aunque ahora YouTube buscará reducir esa carga haciendo las miniaturas más grandes, con vistas previas de mayor resolución y se expondrá el ícono del canal que está subiendo el video.

Cabe mencionar que además se están quitando varias de las secciones que presentaba contenido. YouTube no detalla cuáles van a ser eliminadas, solo confirma que se conservarán las breaking news y la de music mixes.

Otra gran noticia es la de "Agregar a cola" los contenidos desde esta página de inicio. Colocando el curso encima de la vista previa va a aparecer el botón que pondrá en la lista de reproducción los videos para comenzar tan pronto se acabe de reproducir el actual. La lista no se almacenará una vez que se cierre la aplicación, para eso tendrá que añadirlo a la lista de "Ver más tarde".

Y el último cambio pero no menos importante, se añade una función para señalarle a YouTube que deje de hacernos recomendaciones de determinado canal. Dando click en los tres puntos de la vista previa va a aparecer una nueva opción de nombre "No recomendar canal", una vez que se selcciona no volverán a aparecernos videos de ese canal en particular en la página de inicio.

Es importante mencionar que no es un bloqueo como tal, ya que el canal continuará apareciendo en las búsquedas, si lo visitamos directamente y hasta en la pestaña de Tendencias. Aunque nos ayudará a conservar limpia la página de inicio de contenidos que no es de nuestro interés.

Finalmente estas son las tres modificaciones que se encuentra haciendo YouTube a su versión web, aunque ha anticipado que muy pronto dejarán aplicar algunos temas así como personalizar la fuente de la pantalla de inicio. Algo que el usuario ya puede hacer en Android.

YouTube asegura que el rediseño se comenzará a implementar el día de hoy y seguramente esta llegará a todas las naciones donde se encuentra disponible el servicio.

