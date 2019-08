YouTube Music inaugura una de las herramientas más atractivas de Spotify

YouTube Music tuvo su llegada al mercado del streaming musical con funciones y características algo más limitadas que las de su competencia. Sin embargo, de un tiempo a esta parte la empresa ha mejorado grandemente el servicio, y varias de las opciones que los usuarios extrañaban ya se encuentran implementadas en la plataforma, como por ejemplo, la posibilidad de ordenar álbumes y música guardada en nuestra librería.

Por el momento YouTube desea continuar potenciando las funciones de su servicio musical trayendo a sus usuarios una serie de opciones que ya se encontraban presentes en la mayoría de servicios de streaming, y que no hay duda de que son uno de los puntos más interesantes a la hora de descubrir nuevo contenido, y por lo tanto, razón fundamental para que muchos usuarios se suscriban a un determinado servicio.

De esta manera, YouTube Music se añade a Spotify y Apple Music con el lanzamiento de "Released", una lista inteligente que junta las canciones con más popularidad y que no hay duda de que será una gran noticia para los usuarios que busquen hallar nueva música. En esencia, no es nada nuevo: Apple Music posee "New Music Daily" y Spotify su versión con "New Music Friday". Las tres listas, que tienen su actualización en días distintos en función del servicio, cuentan con el mismo propósito, y de un tiempo a esta parte, estas listas inteligentes son uno de los atractivos más interesantes de los servicios, ahora que el catálogo está más o menos estandarizado.

Sin embargo, parece que estas listas inteligentes están poco a poco llegando a los usuarios, y como en el resto de servicios pueden ser descargadas y agregadas a la biblioteca personal del usuario para su reproducción offline. Sea como sea, hablamos de una opción muy atractiva que esperemos incremente en número, ya que al día de hoy las listas especiales de servicios como Spotify, son una de las funciones más interesantes para los suscriptores de este tipo de servicios.