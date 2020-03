YouTube Music ahora incluirá letras de las canciones

YouTube Music ha recibido una actualización por parte de Google, tanto en su versión para iOS como Android, el que permitirá a los usuarios suscrito al servicio de streaming de música poder ver las letras de las canciones, en la misma aplicación, para disfrutes de un excelente karaoke en esta epoca de cuarentena.

Cabe mencionar, que en esta nueva opcion de YouTube Music no esta disponible para todas las canciones, sino que aquellas que sus respectivos creadores hayan configurado dicha opción, y agregado la letra, como también de fuentes externas, específicamente del gestor LyricFind, una gestora de derechos musicales con una base de datos de 4.000 canciones activas, y que que se podrá acceder desde teléfonos móviles pinchando el botón de información en el reproductor de YouTube Music.

Por el momento los usuarios de PC no podrán disfrutar de esta opción y no se ha confirmado una fecha para dicha actualización en los usuarios de computadora. Por si no estas familiarizado con la aplicación, esta te permite navegar y transmitir todos los vídeos orientados a la música en YouTube.

En este sentido, la disponibilidad de la música incluye muchos de los lanzamientos de artistas convencionales y se extiende a cualquier vídeo categorizado como música en el servicio de YouTube. Las canciones se reproducen a través de sus vídeos musicales cuando corresponda. Los suscriptores de YouTube Music Premium pueden cambiar a un modo de solo audio que puede reproducirse en segundo plano mientras la aplicación no está en uso.

