Yakuza: Like a Dragon se lanzará el 13 de noviembre en Xbox Series X

Estamos a punto de entrar en un nuevo territorio cuando se trata de la serie Yakuza, y lo haremos todos juntos: el 13 de noviembre.

Hoy, Sega ha anunciado que Yakuza: Like a Dragon estará disponible para PC, Xbox One y PS4 en esa misma fecha, con vagas promesas de cuándo llegarán las versiones de próxima generación. Sega ha aclarado que la edición Xbox Series X estará disponible "el primer día de su lanzamiento", y el puerto de PS5 llegará "en una fecha posterior".

Sega está celebrando la noticia con un tráiler titulado "How Will You Rise", que muestra más elementos RPG del juego y nuestro héroe Ichiban Kasuga. Este es un video muy rápido, que muestra "más de 20 trabajos únicos" y algunos de los elementos más extravagantes de Like a Dragon en poco menos de dos minutos.

Es muy posible que la Xbox Series X salga en realidad el 13 de noviembre, y el "día uno de su lanzamiento" es solo una charla de relaciones públicas de terceros para "Microsoft es el que anuncia la fecha de lanzamiento de su consola".

Primer vistazo al tablero de Xbox Series X

Este nuevo panel se lanza con Xbox Series X en noviembre y también se aplica a Xbox One, así como a todas las aplicaciones móviles de Xbox y Xbox Game Pass en PC.

En una publicación de blog en Xbox Wire, Microsoft enfatizó la mayor velocidad del nuevo tablero.

Chris Novak, jefe de investigación y diseño de Xbox dijo: Xbox Series X establecerá un nuevo estándar de velocidad cuando se lance en noviembre, y estamos adoptando el mismo enfoque para acelerar las experiencias en Xbox.

Xbox Series X establecerá un nuevo estándar de velocidad cuando se lance en noviembre

Añadió: La arquitectura Xbox Velocity y la tecnología Quick Resume hacen que los juegos se inicien más rápido, y sabíamos que también queríamos que se descubrieran, se hablara y se descargaran más rápido, incluso cuando no se está en la consola. Su teléfono, PC o consola: todos trabajando juntos. Cualquier tiempo que tengas disponible para gastar en juegos es valioso, y queríamos asegurarnos de que fuera tiempo de juego, no de espera. La pantalla de inicio se cargará más del 50% más rápido cuando inicies tu Xbox, y es casi un 30 por ciento más rápido de cargar cuando regresa de un juego. Además, estas mejoras usan un 40 por ciento menos de memoria de lo que se requería anteriormente.

