Yahoo Respuestas cerrará para siempre el 4 de mayo

Yahoo Respuestas, una de las plataformas web más antiguas y con más historia en la historia de Internet, cerrará el 4 de mayo, por lo que a partir de esa fecha el sitio comenzará a redireccionar a los usuarios a su página de inicio.

Como se recordará en La Verdad Noticias, fue comprado por 5 millones de dólares en 2017 por Verizon Media Group. Ahora cuatro años después Yahoo Respuestas deja ver en la parte superior de su página un mensaje que se vincula a una pregunta frecuente, que detalla la línea de tiempo del cierre.

Así mismo, el mensaje aclara que será desde el 20 de abril, el momento en que la plataforma ya no aceptará nuevos envíos. En cuanto a los datos, los usuarios tendrán hasta 30 de junio para solicitarlos o serán inaccesibles después de eso.

Lo anterior incluye "todo el contenido generado por el usuario, incluida su lista de preguntas, preguntas, lista de respuestas, respuestas y cualquier imagen", dice Yahoo, pero "no podrá descargar el contenido, las preguntas o las respuestas de otros usuarios".

¿Por qué va a cerrar Yahoo Respuestas?

Yahoo Respuestas ya no es tan popular.

Yahoo Respuestas también reveló que una de las razones por la que cerrará será por el mismo motivo que Yahoo Grupos cerró, "se ha vuelto menos popular a lo largo de los años" y la empresa ha decidido centrar sus recursos a productos que sirvan mejor a nuestros miembros.

En una aclaración, el equipo de Yahoo Respuestas explicó que la plataforma fue lanzada hace 16 años con el objetivo de ayudar a personas de todo el mundo a conectarse y compartir información, creando una comunidad de intercambio de conocimiento global.

Sin embargo, es inevitable que surja la incertidumbre de lo qué ocurrirá tras el cierre definitivo el próximo 4 de mayo, se aclaró que cierre de Yahoo Respuestas no afectará las cuentas de Yahoo ni a otros servicios de Yahoo.

Si bien el cierre de Yahoo Respuestas ha sorprendido, no es como si no se esperara, ya que en la actualidad la plataforma, que ha estado operando desde 2005, y en los años se volvió refugio de memes y su practicidad como foro se ha desvanecido durante el auge de Reddit, Quora y otros lugares de reunión de Internet que se volvieron una competencia.

¿Cómo funciona el Yahoo Respuestas?

El funcionamiento de Yahoo Respuestas se caracteriza por su practicidad.

En Yahoo Respuestas, todos los usuarios de Yahoo! pueden formular preguntas de manera gratuita siempre que no violen las normas de la comunidad. Las respuestas son propiedad de los respectivos usuarios, mientras que Yahoo! mantiene un derecho mundial no exclusivo y libre de regalías para publicar la información.

Yahoo Respuestas es que el chat está explícitamente prohibido en los lineamientos de la comunidad, mientras que los temas de Política y Religión y Espiritualidad son los más concurridos.

La eliminación puede ser apelada: una apelación sin éxito recibe una penalización de 10 puntos; uno exitoso restablece la publicación y reduce la 'calificación de confianza' (poder de informar) del reportador.

Los usuarios de Yahoo! pueden tener un nickname (seudónimo) y una foto o imagen de perfil y cuando se formula una pregunta debe de escoger un título interrogativo para la misma, el cual especifique de manera breve en qué consiste.

De manera opcional, podrá añadir detalles a la pregunta, así como enlaces a otras páginas y (desde la aparición del nuevo diseño violeta) videos o imágenes y al terminar la pregunta, el usuario deberá seleccionar una categoría y, por lo menos, una subcategoría, para publicarla.

Una vez publicada la pregunta puedes añadir detalles. En este sentido anteriormente la pregunta tenía 4 días para que ser respondida (con la posibilidad de ser eliminada) y desde la primera hora, el preguntador tenía la posibilidad de elegir la mejor respuesta.

Si no lo hacía, o no elegía la opción "No hay mejor respuesta", la misma sería establecida por la votación de la comunidad de Yahoo! Respuestas. El plazo para el cierre de la pregunta podía extenderse hasta 8 días, pero dicha modalidad fue abandonada poco tiempo después de la implementación del nuevo diseño violeta.

Ahora bien, cuando se responde a una pregunta debe de poner su respuesta en el cuadro asignado, donde también puede poner sus fuentes para que sea más fiable la respuesta.

Mejores preguntas de Yahoo Respuestas

No se podía esperar menos de las 10 preguntas mas famosas de Yahoo Respuestas.

¿Crees que los humanos alguna vez caminarán sobre el sol?

La mejor contestación en Yahoo Respuesta fue: “En realidad, es hipotéticamente posible caminar sobre el sol, siempre que definamos cuál es la superficie, pero sería una caminata breve”.

¿Cómo apago caplock?

¿Es seguro tirar el cabello a la basura?

El usuario continuó: "Quería estar seguro porque en biología aprendimos que tenía ADN y cosas así, ¿es seguro?"

¿Qué pasa si la chica que piensa que soy el papá no es la mamá?

Esto es aterrador en varios niveles.

¿Existe algún hechizo para convertirse en sirena que realmente funcione?

El usuario bmx4life solo hizo tres preguntas, incluida la anterior, pero también preguntó "Mi hermana camina sin calcetines todo el tiempo y sus pies empiezan a apestar mucho, ¿por qué?".

Si me como, ¿me volveré el doble de grande o desapareceré por completo?

Aunque las cuentas oficiales afirman que el filósofo francés Gilles Deleuze murió en 1995, esta pregunta contribuye a un conjunto de pruebas de que estuvo activo en línea hasta hace muy poco, publicando provocaciones metafísicas en Yahoo Respuestas.

¿Por qué mi gato "vibra"?

El usuario agregó: "Su pecho siempre vibra como si fuera gusanos o algo en su interior. ¿Es normal? Cuando vibra, hace un pequeño ruido de vibración y me asusta, ¡no parece normal!"

¿Puedo saber por el olor a gas de mi marido si me ha estado engañando?

"Sé que esto suena loco ... PERO", Lamentablemente, tres años después, solo podemos imaginar cuál es el estado de este matrimonio, ya que la pregunta nunca se actualizó.

¿Mi computadora portátil se volverá más pesada si coloco más archivos en ella?

¿cuántas calorías tiene un moco?

La respuesta a este troll potencial es incluso mejor que la descripción notablemente conmovedora: "a veces se moja y se pone amarillo".

Otros sitios para encontrar respuestas

Yahoo Respuestas desaparecerá, estos sitios pueden ser útiles.

Ask Reddit: Cuenta con una base de datos de usuarios, lo que ha hecho que sea una herramienta interesante para obtener respuestas.

Duck Duck Go: El motor de búsqueda permite tomar atajos para encontrar respuestas de una manera más rápida; la idea es, básicamente, que el usuario encuentre la información sin tener que dar clic tantas veces.

Wolfram Alpha: Ofrece datos que ninguna otra da. Por ejemplo, permite saber cuántas calorías se quema dependiendo la actividad realizada, o le informa sobre hechos históricos específicos, matemáticas, análisis de datos y estadísticas.

Wikipedia: Esta enciclopedia es cada día más grande y es, con frecuencia, el primer referente sobre cualquier tema. Si se tiene en cuenta que esta gran enciclopedia es editada por los usuarios, no es confiable en un 100 por ciento.

Blekko: La magia de esta página radica en que si alguien busca curas de tipo homeopático para el dolor de cabeza, puede escribir “Cura dolor de cabeza/ homeopatía” y obtendrá la respuesta adecuada gracias al uso de ‘slashtags’.

Quora: Este sitio tiene una manera interesante de hacer, obtener y brindar respuestas, es una comunidad de debates interesantes de acuerdo con las preguntas formuladas.

Ask Metafilter: La sencillez de su sistema de preguntas y respuestas le imprime gran dinamismo y lo ha convertido en un sitio interesante por lo interesante de los temas tratados.

Twitter: Los seguidores hacen de Twitter un sistema efectivo a la hora de obtener respuestas personalizadas, pues en los temas intervienen en prolongadas discusiones y debates varios participantes bien informados que resultan de gran ayuda para quien pregunta.

Aardvark: Es gratuito y brinda resultados relevantes en menos de un minuto. El proceso de indagar resulta muy sencillo, dado que el número de caracteres está limitado para tener preguntas más concretas y por ende respuestas más efectivas.

