Ya puedes descargar gratis el videojuego de Assassin's Creed II

La realidad es que Ubisoft es una empresa que en estos días se ha tomado el tiempo de dar a conocer constantemente videojuegos de su catálogo para descargar gratuitamente, esto con el objetivo de apoyar a que los usuarios se queden en sus casas, pues se mantendrán entretenidos con propuestas de calidad.

Ahora se suma una acción más a esta idea, pues la firma francesa ha revelado que Assassin's Creed II -el juego en el que, para la mayoría, realmente tomó forma la franquicia- desde ahora se encuentra para descarga gratuita.

Esta no es la única noticia, pues al descargar el videojuego podrás conservarlo, es decir, no hablamos solo de un periodo para probarlo gratuitamente en línea y que al terminar dejará sin posibilidad a los usuarios de seguirlo jugando.

En este caso, en cuanto descargues el videojuego quedará guardado y conservado para que lo juegues cuando tú quieras.

Cabe mencionar que Assassin's Creed II gratuito es parte de Play Your Part, Play at Home, la campaña con la que Ubisoft hace una convocatoria a su comunidad para seguir las medidas de prevención de contagios, por medio de la permanencia en casa y del consumo de videojuegos.

¿Qué se requiere para descargar este videojuego gratis?

El único requisito para poder descargar gratis Assassin's Cred II es tener una cuenta en Uplay, la plataforma de distribución digital de Ubisoft.

Cuando cubras ese hecho, deberás iniciar sesión y descargar gratis Assassin's Creed II para PC, aunque deberás apresurarte pues este periodo vencerá el 17 de abril. Cuando termine este lapso, el videojuego ya no estará disponible como parte de la campaña Play Your Part, Play at Home y te verás obligado a pagar por este.

En Assassin's Creed II podrás hacer una visita a la Italia del Renacimiento por medio de Ezio, un asesino que se embarca en una historia épica de poder y corrupción, en tanto que utiliza las armas e instrumentos que le diseña Leonardo Da Vinci.