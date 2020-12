Ya puedes contratar Google Play Pass por sólo 59 pesos al mes

Google presentó su respuesta a Apple Arcade a finales del año pasado: Play Pass ofrece a los usuarios de Android acceso a juegos y apps por una suscripción mensual, en su lanzamiento Play Pass estuvo disponible en ciertos mercados, pero tras una espera de aproximadamente un año por fin está disponible en México.

Google Play Pass tiene un precio en México de 59 pesos al mes, con posibilidad de contratar por un año con costo de 529 pesos, ofrece un descuento de “dos meses gratis”.

De acuerdo con información de Android Police, a inicios de diciembre, Google Play Pass se expandió a 7 nuevos territorios: México, Brasil, Chile, Colombia, Perú, Rusia y Arabia Saudita.

Beneficios de Google Play Pass

Una vez suscrito a este servicio, obtienes acceso a cientos de títulos y apps de pago, sin costo extra, anuncios dentro de la app, o microtransacciones, además, la compañía asegura que cada mes se agregan nuevos juegos y apps al catálogo.

Y es posible compartir tu Play Pass con hasta 5 miembros de la familia sin costo extra y por último la cancelación es gratuita.

Aunque no se revela exactamente qué juegos y aplicaciones están disponibles en otros países se puede disfrutar de juegos que normalmente son de pago como Monument Valley, FreeCell Solitaire, Death Squared, Cut the Rope 2, entre otros, mientras que las apps premium están disponibles AppLocker, To Do List, KWGT Kustom Widget Maker, PixelLa y muchas más.

A pesar de que Google no ha anunciado nada al respecto, la página oficial de Play Pass para México ya está disponible, y ahí se han anunciado los detalles sobre el precio y beneficios que tendrán los usuarios que se suscriban.

¿Cómo suscribirte?

Para suscribirte al servicio debes acceder a la Play Store desde algún dispositivo Android y en el menú principal de la esquina superior izquierda, acceder a la sección Play Pass.

TE RECOMENDAMOS LEER: Microsoft se une a Google para mejor las aplicaciones de Play Store

Sin embargo, en este momento aún no aparece como disponible la opción, seguramente porque el despliegue es por fases, así que algunos usuarios aún tendrán que esperar un poco para poder ver disponible Play Pass.