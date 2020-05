Ya puedes aprender a utilizar Excel con ayuda de Tik Tok

Una de las aplicaciones que más crecimiento ha tenido en esta pandemia ha sido Tik Tok, debido a que la plataforma está repleta de entretenidos videos cortos que nos hacen reír al momento de verlos. Aunque también estos breves filmes pueden sernos útiles para aprender nuevas cosas, desde baile, recetas rápidas y hasta un curso de Excel.

Aunque sea difícil de creer pero es cierto, existe una cuenta de TikTok que puede serte útil para el ámbito laboral y universitario. Hablamos nada más y nada menos que del perfil "How To Excel", en el cual puedes aprender cómo insertar un gráfico en la columna de Excel hasta complicadas fórmulas por medio del programa de Microsoft. Este caso ha llegado a ser un éxito, pues hasta ahora cuenta con más de 50 mil seguidores.

Una cuenta en Tik Tok para aprender

Como se tratan de videos breves, la explicación es muy sencilla y puedes aprender trucos rápidos que claramente te harán más práctico el home office; pues puedes realizarlos en reportes, bases de datos, tablas dinámicas, entre otras cosas.

Si en algún momento de tu vida has tenido contacto con el programa de Microsoft, estarás consciente de que siempre surgen dudas y es por eso que te encantará el perfil de How To Excel, debido a que puedes comentar el tema de Excel que te gustaría aprender, con la finalidad de que los creadores compartan un tutorial con la explicación.

Con esta nueva información ya tienes un motivo más para invertir tiempo mirando los videos en Tik Tok y estudiar al mismo tiempo.

Puedes disfrutar de Tik Tok y aprender al mismo tiempo

Tik Tok: Conoce cómo puedes controlar lo que comparten tus hijos en la app

Para tener el control de lo que comparten tus hijos lo único que debes hacer es un emparejamiento parental, este nombre tiene la función, y hace posible que desde tu cuenta definas los límites de lo que puede ver tu hijo, así como las cuentas que puede seguir, incluso puedes restringir contenido que sea inapropiado para su edad.

TE PUEDE INTERESAR: Tik Tok llega a los 2 mil millones de descargas en tiempos del coronavirus

Para leer más información, visita el siguiente enlace.