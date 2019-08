Ya está disponible 'Stranger Things 3: The Game' en iOS y Android

El videojuego basado en la más reciente temporada de la serie original de Netflix, Stranger Things 3: The Game, al fin ha llegado a iOS y Android. La propuesta ya estaba disponible en PlayStation 4, Xbox One, Nintendo Switch y PC desde el julio pasado, no obstante, es hasta el día de hoy que aterriza en los móviles. El título posee un precio de 5,49 euros ($99 en México) en las dos plataformas.

Desarrollado por BonusXP, Stranger Things 3: The Game es una secuela directa de Stranger Things: The Game, el cual fue lanzado en octubre de 2017. Sin embargo, y para asombro de muchos, la segunda temporada del contenido no contó con una adaptación jugable. La nueva entrega no sólo presume un estilo artístico renovado en vista isométrica y 16 bits, también posee nuevas mecánicas RPG.

Los jugadores pueden hacer la exploración en el poblado Hawking y enfrentar los distintos retos que se dan, desde la presencia de enemigos humanos hasta las criaturas que proceden del Upside Down. Sobre los personajes jugables, podremos tener el control de los protagonistas principales de la serie: Hopper, Joyce, Lucas, Max, Mike, Eleven, Erica, Will, Dustin, Steve, Nancy y Jonathan.

Claramente no van a faltar los acertijos y los jefes finales. La historia es prácticamente la misma de la serie, por lo que los usuarios van a tener que enfrentar al enorme Mind Flayer en el centro comercial Starcourt. Al contar con un precio fijo, de manera afortunada Stranger Things 3: The Game no incorpora el criticado modelo de microtransacciones. Pagas una sola vez y lo puedes aprovechar en su totalidad.

Pokémon Masters ya está disponible en iOS y Android

Pokémon Masters era uno de los juegos más esperados para el smartphone, y ahora por fin y luego de tráilers y pistas acerca del juego, por fin se encuentra disponible para su descarga. El juego estaba en pre-registro para todos aquellos que deseaban ser los primeros en probarlo, pero ya está listo para todo el mundo. Hablamos de una nueva incursión de franquicia en el celular que quiere repetir el éxito de Pokémon Go pero con un mayor enfoque al jugador tradicional de Pokémon, es decir, combates y exploración.

