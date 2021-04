Xupermask, el cubrebocas con audífonos inventado por Will.i.am

Will.i.am está ayudando a las personas a protegerse durante la pandemia de COVID-19 , ¡y las está ayudando a hacerlo con estilo!. El líder de Black Eyed Peas, de 46 años, se ha asociado con el diseñador de vestuario José Fernández y la empresa de ingeniería Honeywell para la creación de Xupermask, una versión de alta tecnología de los revestimientos faciales protectores.

Las principales características del diseño con filtro HEPA ayudan a mitigar la propagación del coronavirus y el sonido no deseado con sus capacidades de micrófono y audio con cancelación de ruido.

El entrenador de Voice UK dice que la idea de crear la Xupermask se inspiró en las pequeñas molestias del día a día que pueden surgir al usar un cubrebocas, como anteojos empañados y conversaciones telefónicas amortiguadas.

"Pensé en todos los puntos débiles que tienen las personas con los cubrebocas y los audífonos y en cómo los audífonos no fueron diseñados para captar la voz de las personas que tienen tela frente a la boca", le dice Will.i.am.

"La gente tiene que quitarse el cubrebocas y ponerse en riesgo. Con Xupermask, literalmente puedes susurrar en una bicicleta en un Zoom, y te escuchan perfectamente porque bloqueamos el viento y bloqueamos el ruido y bloqueamos eliminar los gérmenes".

¿Cómo funciona el Xupermask?

El Xupermask utiliza tres ventiladores de doble velocidad y cuenta con un sistema de filtración de aire de partículas de alta eficiencia (HEPA) patentado por Honeywell y un puerto de filtrado.

Además de sus aspectos protectores, el cubrebocas también tiene conectividad Bluetooth, luces LED de luz diurna, controles de botones multifunción y un sistema de acoplamiento de auriculares magnéticos que funciona con una batería de 7 horas.

Si bien Xupermask parece sacado de Blade Runner o CyberPunk 2077, se vende por 299 dólares y cada compra viene con un estuche de transporte, tres meses de filtros y un cable de carga. El compositor comparte que el consumidor objetivo era originalmente la "AirPod".

"Lo diseñamos para esa perspectiva de coleccionar y 'dejar caer la cultura'", dice Will.i.am. "Es para ese coleccionista, ese viajero. El precio no es astronómico dentro del mismo precio o solo un poco por encima de AirPod Pros".

El rapero dice que si bien necesitaba que el diseño del cubrebocas fuera útil y protector, también quería que se viera como algo de una tierra de fantasía de ciencia ficción. Para lograrlo, conocía al hombre exacto para el trabajo: José Fernández.

Cuando los Black Eyed Peas estaban programados para actuar en el espectáculo de medio tiempo del Super Bowl 2011, pidieron a Fernández que los ayudara a dar vida a la estética futurista de sus eras The END y The Beginning.

El diseñador también trabajó con Will.i.am para una colaboración con los auriculares Beats en 2012 y el video musical "The Hardest Ever" con Jennifer Lopez y Mick Jagger en 2011. Además, ayudó a crear los trajes icónicos de Batman, Spider-Man, Wolverine, Wonder Woman, Thor y Black Panther, por nombrar algunos.

"José era mi persona a quien acudir para cualquier impulso futuro", dice Will.i.am. "Cuando llegó el momento de hacer este producto, yo diría: 'Hagamos algo que realmente tenga funcionalidad pero que también parezca algo que salió de una película de ciencia ficción. Traigamos el futuro ahora'".

La apariencia elegante del cubrebocas está construida con silicona de grado médico y está rodeada por una correa elástica para mayor comodidad. Xupermask viene en negro con detalles en naranja o en blanco con detalles en gris y naranja.

Para Will.i.am, ver la Xupermask lista para salir al mercado le hace pensar en su yo más joven, un chico que vino de los proyectos de Los Ángeles y la inspiración que su historia puede dar a otros.

"Cuando miro Xupermask pienso en la versión más joven de mí mismo en los proyectos en una bicicleta y ese niño creció para crear una empresa que hizo eso", dice Will.i.am.

"Pienso en los niños y niñas que están en el barrio en este momento, que necesitan ese empujón de aliento para decir: 'Oye, puedes soñar por este camino y resolver problemas para atacar'".

Él comparte que tener la oportunidad de colaborar con otra persona de color en el diseño para darle vida a este producto le da esperanza y aliento para el futuro de la diversidad en la tecnología.

"Cuando veo este producto, este es el comienzo de una flota completamente nueva de innovadores, pensadores y creadores que simplemente van a imaginar cosas asombrosas porque no hay muchos empresarios negros en tecnología y debería haber un ejército de ellos. Debería sean negros y morenos que también están creando algoritmos y datos de entrenamiento, y este es el comienzo de eso".

Comienzan las campañas hacia las elecciones 2021 en México. Síguenos en Twitter y mantente informado.