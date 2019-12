Xiaomi vuelve a sorprender con impresora de fotos… ¿Con sonido y movimiento?

Xiaomi siempre logra sorprendernos con sus innovaciones tecnológicas, celulares cargados de tecnología premium a precios bastante accesibles, wearables con muy buenas prestaciones, y artículos misceláneos que si bien no necesariamente son firmados por Xiaomi, pero tienen su respaldo por ser productos altamente competitivos en el mercado.

Ahora nos sorprende con una impresora fotográfica, y bueno, eso no es sorprendente, no es la primera en el mercado, incluso podría decirse que instax lanzó primero su cámara híbrida, que es digital y aparte tiene la capacidad de imprimir como cualquier cámara instantánea, pero no es el caso de Xiaomi.

Impresora fotográfica Xiaomi con realidad aumentada

Lo que está revolucionando de Xiaomi es que la famosa impresora fotográfica tiene la capacidad de dotar de movimiento y sonido las fotos que ahí se impriman ¿Pero cómo es esto posible? a través de la realidad aumentada.

El gigante chino vuelve a sorprender con su tecnología

La imágenes se imprimen como cualquier fotografía, pero al hacer uso de un smartphone y una app específica de Xiaomi, al momento de enfocar las imágenes, cobrarán vida, otro detalle interesante es que la misma app permite editar las imágenes con filtros, efectos y textos.

Las fotografías llegarán a la impresora Xiaomi por medio de Wifi, junto con un video o un archivo de sonido, el cual ùede durar hasta un minuto, en el caso de video, podrá durar hasta 15 segundos.

Las imágenes tendrán un tamaño impreso de 10 x 14.8 cm, con opción de escoger papel fotográfico de menor formato, la batería es recargable vía USB y tiene capacidad de imprimir cerca de 40 fotos empezando con la batería llena.

TE PUEDE INTERESAR: Xiaomi Mi Note 10, el sensor fotográfico más grande en un celular con 5 cámaras

Esta impresora fotográfica Xiaomi que hace uso de la realidad aumentada, está en proceso de crowdfunding, y en cuanto se lance de forma oficial, se especula que tendrá un precio aproximado de 114 dólares, algo así como 2 mil pesos mexicanos, sin duda es una propuesta muy interesante que esperamos ver muy pronto por nuestro país.

Síguenos en instagram y entérate de las noticias trend de la semana.