Xiaomi presenta la primera TV OLED de pantalla transparente ¡INCREÍBLE!

Xiaomi nos sigue sorprendiendo por experimentar con productos fuera de lo común, hasta ahora no ha sido raro conocer dispositivos innovadores salidos de sus fábricas, pero en las noticias de hoy, ha conseguido una verdadera hazaña.

Se trata de una nueva pantalla de televisión llamada Mi TV LUX OLED Transparent Edition, la cual cuenta con un panel transparente que permite ver lo que hay detrás de la pantalla, tal como sucede en muchas películas y series de corte futurista donde los dispositivos son cada vez más minimalistas.

Xiaomi aprovechó el evento de su décimo aniversario donde también presentó el Mi 10 Ultra, para anunciar una TV con pantalla de 55 pulgadas y especificaciones premium; el panel de la televisión cuenta con tecnología TOLED, la cual a diferencia del OLED convencional, incluye un cátodo ópticamente transparente.

Según las especificaciones de Xiaomi, la pantalla consigue una transparencia de entre 70 y 85 por ciento cuando no está encendida y aclara que los pixeles TOLED son casi tan claros como el sustrato de vidrio o plástico sobre el que están construidos, además, el panel no requiere retroiluminación ya que cada diodo emite su propia luz.

Impresionate TV de pantalla transparente de Xiaomi

En cuanto a las especificaciones técnicas, la Mi TV LUX OLED de Xiaomi utiliza esta novedosa tecnología al contener todos los componentes en la base del dispositivo; cuenta con un panel de 55 pulgadas con tasa de actualización de 120 Hz y una relación de contraste de 150.000:1.

Esta televisión cuenta con 93% del perfil del color DCI-P3 y el panel de 10 bits es capaz de reproducir más de mil millones de combinaciones de colores con un impresionante tiempo de respuesta de 1 ms, característica que seguramente atraerá a todo aquellos interesados en tener la mejor experiencia visual con las consolas de próxima generación.

Toda esta tecnología es gestionada por medio de un chip personalizado MediaTek 9650, el cual maneja más de 20 algoritmos de optimización, además de contar con el AI Master Smart Engine, el cual mejora las imágenes de forma inteligente, mientras que AI Master for Audio es capaz de detectar qué tipo de contenido es el que se reproduce, logrando ajustar un modo de audio de la lista.

Por si eso no fuera suficiente, la Mi TV LUX OLED incorpora soporte Dolby Atmos y opera con MIUI, la interfaz personalizada para TV de Xiaomi. Ahora viene el lado no tan atractivo, en primer lugar, por el momento sólo se venderá en China, saliendo al mercado el 16 de agosto, en segundo lugar está el precio, el cual no es nada barato, ya que costará 49,999 RMB, lo que equivale aproximadamente a $161, 543 pesos mexicanos.