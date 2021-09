Xiaomi no puede vender en estos países, y bloquea móviles que fueron comprados

Xiaomi está cambiando sus políticas de exportación, ya que ahora no sólo se ha prohibido en Cuba, sino que también ya no se puede vender en Irán, Siria, Corea del Norte, Sudán y la región de Crimea. Pero lo más sorprendente, es que los usuarios de estos países que ya tengan el móvil de la compañía no podrán usarlo.

Ya que la empresa proveniente de China ahora está bloqueando vía software algunos de los dispositivos que ya fueron vendidos en los territorios donde no tiene comercialización oficiales. Un usuario en Reddit fue quien mencionó que la marca de tecnología está bloqueando algunos de sus últimos smartphones que se encuentran en territorio de Cuba.

Lo mismo ocurre para los habitantes de Siria, los cuales han comenzado a recibir en sus smartphones un mensaje que les imposibilita hacer uso del dispositivo. A pesar de que Xiaomi es el segundo fabricante que más vende, superando a Apple, ha dejar de tener clientes de estos países.

Xiaomi prohíbe a sus usuarios exportar sus productos a estos países

En la página oficial de la compañía Xiaomi se aclara en sus términos y condiciones que sus clientes no podrán exportar ningún producto adquirido a Cuba, Irán, Siria, Corea del Norte, Sudán y Crimea. Pero no se sabía que la empresa iba a bloquear a aquellos usuarios que desobedecieran sus reglas.

Con el mensaje “Este dispositivo está bloqueado”, las personas que poseen un smartphone de la marca china y que se encuentran en los “territorios prohibidos” han notado que ya no podrán usar el dispositivo móvil.

Cabe destacar que en Cuba un gran número de la población cuenta con un teléfono celular de la compañía.

Xiaomi prohíbe la venta en estos países porque no tiene presencia oficial

El posible motivo por el que Xiaomi ha “prohibido” su venta en estos países es porque no tiene presencia oficial ahí y sus smartphones solo se pueden adquirir por medio de importación, con personas que viajan a otros países, compran dispositivos y los venden de regreso.

Así que como informamos en La Verdad Noticias, la empresa Xiaomi solamente está cumpliendo con las leyes de exportación, pero de una manera que podría afectar a cientos o miles de usuarios que ya han comprado el móvil y se encuentran en algunos de estos lugares.

