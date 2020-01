Xiaomi imita a Huawei y comienza a desarrollar su propio sistema operativo

Los fabricantes de celulares chinos están contemplando la posibilidad de que su relación con Google termine por quitarles el acceso a Android, por lo que se están llevando a cabo planes y estrategias por si llegara a ocurrir, y uno de los más grandes fabricantes, Xiaomi ya empieza a trabajar en el desarrollo de su propio OS, tal como lo hiciera Huawei.

Xiaomi busca tener un plan B

“Actualmente estamos evaluando la situación, pero por el momento no se ha producido un ‘efecto contagio’. De hecho, estamos trabajando codo a codo y de forma intensa con compañías estadounidenses, como Qualcomm, en nuestros chipsets, o Google, en nuestros productos del ecosistema IoT”, señaló la jefa de producto global de Xiaomi, Abi Go.

Xiaomi se prepara para cualquier contingencia

La representante de Xiaomi no fue específica al referirse a la estrategia del plan B, pero no es muy arriesgado pensar que se trata de el desarrollo de un sistema operativo como lo hizo en su momento Huawei, “Si en el futuro no pudiéramos acceder a Android, inmediatamente tenemos nuestro desarrollo”, Fueron las palabras del CEO de Huawei, Richard Yu tiempo antes de que se presentara la guerra tecnológica con Estados Unidos.

Después del discurso y todo lo que se dijo entre líneas sobre ka posible situación de Xiaomi, Abi Go mencionó, “Estamos convencidos de que lo realmente importante es que siempre lo hagamos lo mejor posible sin importarnos qué hacen nuestros competidores. Creemos que es positivo tener competencia porque nos obliga a esforzarnos al máximo, pero no estamos pendientes de ella”.

Abi Go, jefa de producto global de Xiaomi

TE PUEDE INTERESAR: Ante una Tercera Guerra Mundial; Satélite de NASA descubre planeta igual a la Tierra

Durante el 2019, hubo varios celulares que se presentaron por parte de Xiaomi, como es el primero en el mundo con tener una cámara con sensor de 108 mp, sin contar el impresionante Mi Mix Alpha, la apuesta del gigante chino en el mercado de los plegables, siendo el más interesante y al parecer el mejor desarrollado de este nicho.

Síguenos en instagram y entérate de las noticias trend de la semana.