Xiaomi: Errores de MIUI por los que los usuarios preferirían otra interfaz

Fabricante chino: Errores de MIUI por los que los usuarios preferirían otra interfaz

Desde el 2010 MIUI ha sido la interfaz de usuario disponible en los teléfonos inteligentes de Xiaomi los cuales operan con esta sobre distintas versiones del sistema operativo Android. MIUI busca se atractivo y eficiente sin embargo no son pocos los usuarios que desearían que sus dispositivos tuvieran la interfaz más sólida de Google.

El fabricante chino está lejos de ser el único en implementar su interfaz de usuario sobre Android como demuestra Samsung con el 'One UI', Huawei con 'EMUI' y Motorola con su 'My UX'. La tendencia explica el motivo por el que cada teléfono tiene su forma particular de operar.

Los bugs de MIUI hacen que muchos usuarios se lo piensen antes de comprar un teléfono inteligente del fabricante chino.

Sin embargo en este caso el intento de identidad por parte de Xiaomi no parece ser del todo bien aceptado por sus propios usuarios quienes señalan que perferirían utilizar la interfaz nativa de Android pues la del fabricante chino tiene una larga lista de errores.

Los errores de MIUI que alejan a los usuarios de Xiaomi

Xiaomi se ha posicionado como una marca con buenos dispositivos en relación valor/costo sin embargo puede mejorar en su interfaz de usuario. Entre los principales errores de MIUI señalados por los usuarios de Xiaomi se encuentran:

Bugs de Xiaomi: Desde gestos de navegación que no funcionan hasta notificaciones que llegan con minutos de retraso. Otros errores reportados son los de las cámaras incuidas en redes sociales y apps.

Parches de seguridad: Xiaomi no se ha destacado por su velocidad al momento de resolver una vulnerabilidad detectadas en su sistema, lo que hace a MIUI un blanco de cibercriminales.

Alto consumo de memoria RAM: Cada actualización satura a MIUI haciéndolo ejecutar más procesos que restan memoria RAM al sistema operativo.

Conexiones: Los usuarios han reportado problemas con la conexión bluetooth a dispositivos. Por otra parte MIUI no cambia automáticamente a datos móviles al dejar de estar conectado a una red WiFi.

Finalmente otras quejas de la interfaz de usuario están relacionadas a su modo oscuro y a que la animación de carga rápida muestra un porcentaje erróneo.

Te puede interesar: Xiaomi Mi Mix: el primer smartphone con un lente líquido en la cámara

En La Verdad Noticias tenemos las noticias más recientes de Xiaomi. Síguenos en Google News, Facebook y Twitter para mantenerte informado.