Xbox lanza consolas inspiradas en Wonder Woman 1984 ¡Increíble!

Xbox ha presentado tres consolas Xbox One X personalizadas para celebrar el próximo lanzamiento de Wonder Woman 1984. Más específicamente, las consolas personalizadas se conocen como "Golden Armor", "Lass of Truth" y "Barbara Minerva" por razones que deberían ser fácilmente evidente para cualquiera que esté remotamente familiarizado con la franquicia. Son ... bueno, verdaderamente un espectáculo para la vista.

En primer lugar, así es como Xbox describe las tres consolas diferentes:

Wonder Woman Golden Armor Consola Xbox One X

"A juego con la impresionante armadura que usó Wonder Woman en la película, esta consola personalizada fue hecha completamente a mano y con hojas de oro de 24 quilates".

Esta es la consola Wonder Woman Golden Armor de Xbox One X

Consola Xbox One X de Wonder Woman Lasso of Truth

"Los fans también tendrán la oportunidad de ganar su propio Lazo de la verdad con esta consola Xbox One X personalizada de Wonder Woman Laso of Truth, inspirada en el lazo que maneja Wonder Woman en la película "

Esta es la consola Lasso of Truth de Xbox One X

Consola Barbara Minerva Xbox One X

"Inspirada en el estilo punk rock del archienemigo de Wonder Woman, esta consola personalizada cuenta con un intrincado patrón de piel de serpiente y una piel de leopardo sintético para una apariencia verdaderamente salvaje".

Esta es la consola Barbara Minerva de Xbox One X

En particular, Xbox también anunció que el Lazo de la verdad se entregará a un afortunado ganador al que le guste o retuitee un tweet especial del sorteo entre el 25 de agosto y el 17 de septiembre. La consola Gold Armor se subastará y las ganancias se destinarán a Together for Her, que Xbox describe como "una iniciativa lanzada por Charlize Theron Africa Outreach Project, la organización humanitaria líder CARE y la Entertainment Industry Foundation para solidarizarse con mujeres y niñas alrededor del mundo desplegando fondos y apoyando la respuesta global contra la violencia doméstica durante la época del COVID-19". Pronto se anunciarán más detalles.

TE PUEDE INTERESAR: Xbox One X y Xbox One S All digital serán descontinuados, ya es oficial

¿Qué opinas de las nuevas consolas Xbox One X personalizadas? ¿Estás emocionado por el lanzamiento de Wonder Woman 1984? ¡Háganoslo saber en los comentarios y sigue leyendo para ver varias fotos más de las tres consolas!