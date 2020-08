Xbox de Microsoft tiene NUEVA extensión, ¿de qué se trata?

Esta semana, Microsoft nos dio un vistazo a su próxima actualización de la interfaz de Xbox y reveló que este estilo incluirá tanto las consolas Xbox One actuales como su próximo hardware Xbox Series X.

Hace unas semanas, Microsoft mostró una vista previa de la tienda que los usuarios verán en Xbox Series X, y las esquinas redondeadas de ese diseño estarán en toda la nueva interfaz de usuario del sistema.

Sin embargo, no se detendrá en las consolas, ya que Microsoft dijo que estas vacaciones verán el aspecto de la aplicación Game Pass para PC, así como sus aplicaciones móviles.

Anuncian nuevas extensiones de Xbox de Microsoft

La idea es unir todo estrechamente, al mismo tiempo que se mejora la velocidad y la capacidad de respuesta. La grabación de capturas de juegos en Xbox One ya muestra una notificación en los dispositivos móviles vinculados, y ahora el clip, así como otras notificaciones de su consola, se sincronizarán completamente de la consola al teléfono.

La Xbox Series X y su Velocity Drive SSD naturalmente prometen un gran aumento de velocidad, pero incluso si no se actualiza a la nueva generación, la publicación del blog afirma que verá una pantalla de inicio que es un 50 por ciento más rápida cuando su Xbox se inicia y 30 por ciento más rápido al regresar de un juego, mientras usa un 40 por ciento menos de memoria.

Microsoft ha renovado y reconfigurado constantemente su interfaz de usuario desde los días de la Xbox 360; después del lanzamiento de la Serie X, veremos cuánto tiempo se mantiene este enfoque.