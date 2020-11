Xbox Series X: Los 11 lanzamientos más esperados de 2020 y 2021

Las tan esperadas consolas Xbox Series X y S están finalmente aquí, y pese a que existen algunos problemas de distribución actualmente, en algún momento del futuro todo mundo podrá tener una.

La nueva generación llegó acompañada de grandes títulos de lanzamiento, como ya lo es Assassin 's Creed Valhalla o Call of Duty: Black Ops.

Sin embargo, hay muchos juegos para la Xbox Series X y S que se lanzarán a finales de 2020 y a partir de 2021 y que vale la pena mencionar.

Los 11 juegos más esperados para Xbox Series X

Estos son los juegos que no puedes perderte.

1 Cyberpunk 2077 (10 de diciembre de 2020)

Cyberpunk 2077 es uno de los títulos más esperados de esta lista, y también uno de los más alejados. Es un proyecto enigmático de CD Projekt RED, famoso por la serie The Witcher. Cyberpunk 2077, como su nombre lo indica, será un juego de rol de aventuras de ciencia ficción, pero se sabe muy poco sobre el juego más allá de eso. 1 Cyberpunk 2077 se jugará desde una perspectiva en primera persona, en un mundo rico y futurista.

Como hemos reportado en La Verdad Noticias, podría pasar un tiempo antes de que Cyberpunk 2077 llegue a los estantes de las tiendas, pero si se parece a The Witcher 3 en términos de escala y profundidad, es probable que sea un logro monumental.

2 Empire of Sin (cuarto trimestre de 2020)

Empire of Sin es un próximo juego de simulación táctica de Romero Games, en el que construyes tu propio sindicato del crimen.

Jugando como una variedad de notorios gánsteres de la era de la prohibición del cine negro, comenzarás desde la planta baja en la década de 1920 en Chicago, avanzando a través de las diversas facciones criminales en guerra para tomar el mando del inframundo de la ciudad.

Administra a tus secuaces, lucha en segmentos tácticos al estilo XCOM y administra la economía de tu negocio, que llegará a Xbox y PC a principios de diciembre de 2020.

3 12 Minutes (cuarto trimestre de 2020)

12 Minutes es un próximo thriller que se desarrolla a lo largo de 12 minutos, en un ciclo de tiempo mortal. Ubicado en un solo apartamento, experimentará un elenco repleto de estrellas que incluye a Daisy Ridley y Willem Dafoe, experimentando los mismos 12 minutos una y otra vez, cuando un sicario entra a tu apartamento.

Este intrigante thriller permanece envuelto en un misterio, pero parece ser uno de los juegos más exclusivos que llegará a Xbox a finales de este año.

3 Dragon Quest XI (4 de diciembre de 2020)

En un anuncio impactante durante la presentación de Xbox de julio de 2020, Microsoft y Square Enix revelaron que Dragon Quest XI llegará a Xbox y PC Game Pass el 4 de diciembre de 2020.

Dragon Quest es una serie legendaria de JRPG que se asocia más comúnmente con las plataformas PlayStation y Nintendo. La franquicia es brillante y vibrante, con monstruos y tradiciones recurrentes, de manera similar a la serie Final Fantasy, a pesar de ser títulos independientes.

4 Iron Harvest (Fecha no confirmada, 2020)

Iron Harvest es un próximo juego de estrategia en tiempo real ambientado en un período alternativo de guerra de 1920.

La colaboración incorporada con jugadores profesionales de juegos de estrategia, Iron Harvest, se trata de mechs steampunk que luchan en toda Europa en una guerra por la supremacía en la era de la revolución postindustrial.

El juego está programado para su lanzamiento en septiembre de 2020 en PC, pero se desconoce si llegará a las consolas en la misma fecha. Aunque se confirma que estará en camino a Xbox junto con PC y PS4.

5 Elite Dangerous: Odyssey (principios de 2021)

Elite Dangerous: Odyssey es la próxima expansión de Elite Dangerous, y aunque no es un título independiente, la expansión es enorme y representa el proyecto más ambicioso de Frontier hasta la fecha. Odyssey finalmente te dará la posibilidad de salir de tu nave estelar y emprender misiones de FPS en una variedad de entornos.

Frontier dará a conocer más detalles en los próximos meses, pero si eres fanático de Elite Dangerous, no pierdas de vista este.

5 Hitman 3 (enero de 2021)

Hitman 3 es la próxima entrega de la legendaria franquicia de asesinatos sigilosos. Sin embargo, no se sabe mucho sobre las novedades del juego, además de este avance increíblemente ingenioso.

6 The Medium (primer trimestre de 2020)

The Medium es un próximo juego de Bloober Team, las mentes detrás de títulos de terror populares como Observer, Layers of Fear y Blair Witch. Con los legendarios esfuerzos musicales del compositor de Silent Hill, Akira Yamaoka, The Medium cuenta la retorcida historia de un psíquico, perseguido por visiones de un espantoso asesinato.

The Medium parece ser exclusivo de la Xbox Series X de próxima generación, y también llegará a la PC.

Mass Effect Legendary Edition (primavera de 2021)

Mass Effect 1, 2 y 3 obtendrán una gran remasterización en 2021, apuntando a una ventana de lanzamiento de primavera.

7 Mass Effect Legendary Edition (primavera de 2021)

Mass Effect es un juego de disparos en tercera persona de ópera espacial esencial, con una mecánica de rol pesada y una narrativa basada en elecciones. Fue una de, si no, la mejor serie de juegos en la Xbox 360, y regresa con imágenes modificadas y resolución y velocidades de cuadro desbloqueadas para PC, Xbox One y consolas Xbox Series S y X.

8 Song of Iron (2021)

Song of Iron es un próximo juego de aventuras de desplazamiento lateral que llegará a Xbox a través de ID @ Xbox. Este juego indie ya parece estar muy por encima de su peso en términos de calidad, y deberías estar atento.

9 Pragmata (2021)

Pragmata es un próximo título de Capcom, ambientado en un entorno futurista verdaderamente extraño. Casi no se sabe nada sobre el juego, además del hecho de que llegará a los sistemas de próxima generación y se ve increíblemente elegante.

10 Halo Infinite (2021)

No sabemos casi nada sobre Halo Infinite, además del hecho de que es la próxima gran entrada en la saga de disparos insignia de Microsoft. Tras los eventos de Halo 5 y Halo Wars 2, Halo Infinite continuará la historia que dejó a la galaxia en peligro a manos de los todopoderosos Guardianes. Halo Infinite se retrasó en 2020 después de reacciones negativas a la calidad visual del juego.

11 Resident Evil Village (2021)

Te puede interesar:Xbos Series X: Los cinco juegos más prometedores anunciados en el showcase

Resident Evil Village es efectivamente Resident Evil 8 y sigue a Ethan de Resident Evil 7 hacia una nueva y depravada pesadilla. Conservando la perspectiva en primera persona, Resident Evil Village presenta el regreso de Chris Redfield, así como todo tipo de nuevos peligros biológicos para darte pesadillas. RE: V también parece una exclusiva de próxima generación, y solo llega a Xbox Series X, PC y PS5.

¿Donald Trump peleará su puesto en la Presidencia? Síguenos en Google News y mantente informado.