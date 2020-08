Xbox Series S es un hecho, se confirma gracias a la caja de nuevo control

Tiene más de un año el rumor sobre una consola ‘económica’ de Microsoft cuyo nombre clave es Lockhart, teniendo como características principales el ser una versión menos potente que el Xbox Series X y tal vez tampoco cuente con lector de discos.

En las noticias de hoy sabemos que es un hecho que llegará dicha consola, lo cual se descubrió gracias a la caja de uno de los nuevos controles para Xbox, en donde se menciona de forma explícita su compatibilidad con los modelos X y S de la línea Xbox Series.

Las imágenes del empaque del nuevo control para Xbox que será compatible con las consolas de última generación han sido filtradas y diversos medios especializados han conseguido hacerlas públicas.

Apparently Xbox next-gen controller package leaked with mention of Xbox Series X|S https://t.co/sLrapK62yR — Wario64 (@Wario64) August 9, 2020

Xbox Series S será real

Según la Información filtrada previamente sobre esta consola, sabemos que contará con 7.5GB de RAM, junto con 4 teraflops de potencia para el GPU y la misma CPU que utiliza Xbox Series X, sin embargo hay que recordar que esto es un rumor, por lo que cualquiera de estos datos o todos podrían no corresponder a la versión final.

Phil Spencer ha confirmado que durante el mes de agosto habrá novedades sobre el próximo lanzamiento de consolas, por lo que se cree que uno de los anuncios está relacionado con el Xbox Series S.

Esta estrategia ya se había usado antes, recordemos la presentación de los Xbox One X y Xbox One S, siendo el último tan potente como la versión original pero con un tamaño menor y una versión totalmente digital que prescindió de un lector de discos, el Xbox One S All-Digital Edition.

Podría ser que en unos cuantos días se haga un anuncio oficial sobre el Xbox Series X y S, donde se revele más información al respecto, incluso que ya se tengan características y especificaciones de cada modelo, si todo sale como nos gustaría, tal vez hasta conoceremos los precios y la fecha específica de lanzamiento.