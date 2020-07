Xbox One X y Xbox One S All digital serán descontinuados, ya es oficial

The Verge fue el medio encargado de hacer público el anuncio de Microsoft en el que ha hecho oficial que dos de las versiones del Xbox One serán descontinuados, la producción de los Xbox One X y Xbox One S All digital Edition será detenida permanentemente como parte del proceso natural que todo aparato sufre a medida que avanza la tecnología.

A pesar de que se dejarán de producir estas consolas, no significa que ya no se vayan a poder conseguir, el portavoz de Microsoft indicó que hay inventario suficiente para los próximos meses, e invitó a los jugadores que quieran adquirir una de estas versiones a que acudan a las tiendas locales para que puedan estar al tanto de la disponibilidad de esas versiones de Xbox One.

Sólo se venderá la versión Xbox One S

El Xbox One X fue lanzado al mercado en noviembre del 2017, con la característica adicional de poder reproducir los juegos de manera nativa en resolución 4K, mientras que el Xbox One S All Digital Edition fue lanzado apenas en abril del 2019, y su principal característica es que carece de lector de discos en una plataforma de Xbox One S.

Microsoft ha anunciado que a pesar de que está poniendo todo su entusiasmo en la siguiente generación de consolas, no va a dejar de lado todos los accesorios del Xbox One que sean compatibles; la nueva consola de Microsoft asegura que es la más veloz y potente que jamás hayan creado, y que es totalmente retrocompatible con miles de juegos de Xbox y todos los accesorios de Xbox One.

El hecho de que se descontinúen algunas versiones del Xbox One no quiere decir que desaparecerá, ya que según lo que sugiere Microsoft, se seguirán fabricando en su variante Xbox One S con la cual se espera satisfacer la demanda mundial que pueda llegar a haber.