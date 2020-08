Xbox Game Pass tendrá varios lanzamientos indies por el programa ID@Xbox

Xbox Game Pass es el servicio perfecto para dar a conocer todo tipo de juegos, donde podremos encontrar títulos AAA hasta una muy basta gama de juegos indie, una categoría que Microsoft está apoyando desde hace algunos años bajo el programa ID@Xbox, que también ha servido para ofrecer nuevo contenido en el servicio.

Recientemente, Xbox Game Pass comenzó a mostrar juegos indie como es el caso de Hypnospace Outlaw, Double Kick Heroes y Drake Hollow, entre muchos otros, pero esto es sólo el comienzo de la lista que está por llegar, y es que más títulos independientes vienen en camino.

Microsoft lanzó un tráiler en donde muestra los próximos juegos que llegarán de la mano con ID@Xbox y que debutarán en Xbox Game Pass, dentro de esta selección podremos encontrar juegos como GoNNER 2, la segunda entrega que fue anunciada apenas este año y que se tiene agendado para estrenarse en los próximos meses.

También encontraremos Haven, el más reciente juego de los desarrolladores de Furi, que en hace tan solo unos días se confirmó que el RPG cooperativo llegará para Xbox Series X.

Juegos indie llegarána Xbox Game Pass

Si aún no estás convencido, también estará disponible Star Renegades, un rogue-lite con elementos RPG; y Unto The End, un plataformero, que llegarána a Xbox Game Pass.

Ahora que si lo que te gusta es probar cosas nuevas, Crusader Kings III puede ser tu nuevo favorito y estará muy pronto disponible para PC, mientras que a partir de mañana podrás jugarlo por medio de Xbox Game Pass.

La lista de los juegos indie que llegarána Xbox Game Pass son:

Crusader Kings III

GoNNER 2

Haven

Star Renegades

Unto The End

Todos estos juegos independientes estarán disponibles para Xbox Game Pass desde su respectivo día de lanzamiento, sin contar que en septiembre, el servicio de suscripción tendrá nuevos juegos como como Resident Evil 7: Biohazard.