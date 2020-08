Xbox Game Pass de agosto y septiembre trae muchos juego que son verdaderas joyas

Los suscriptores de Xbox Game Pass y Windows PC Game Pass deben estar muy contentos este mes, ya que muchos juegos nuevos e increíbles llegaron a las dos plataformas, y el sistema de suscripción de Microsoft continúa mejorando, especialmente durante finales de agosto y principios de septiembre.

Según una publicación reciente de Microsoft, en las próximas semanas llegarán al servicio de suscripción muchos juegos nuevos, podría decirse que está es la mejor selección de juegos nuevos hasta el momento, ya que incluye lanzamientos tan recientes como Microsoft Flight Simulator en PC y Spiritfarer en ambas plataformas, además de Battletoads, Don't Starve: Giant Edition, Crossing Souls y Darksiders: Genesis, exclusivamente para los suscriptores de Game Pass en PC.

Xbox Game Pass cuenta con muchas novedades antes de que termine agosto y a principios de septiembre

Grandes juegos sieguen llegando al Game Pass

Hypnospace y Tell Me Why: Chapter 1 se unen al servicio de suscripción de Microsoft el 27 de agosto, seguidos de Double Kick Heroes y Wasteland 3 un día después, pero ahí no acaba todo, los éxitos seguirán llegando en septiembre, cuando el lanzamiento para PC, Crusader Kings III, se una a Xbox Game Pass el 1 de septiembre.

Por si eso no fuera lo suficientemente bueno, Resident Evil 7 llega a Game Pass para Xbox One y PC el 3 de septiembre. Resident Evil 7, retoma la fórmula clásica de Resident Evil, pero la presenta en un nuevo estilo en primera persona, donde la amenaza y la desesperación serán factores constantes mientras se recorren las desgastadas paredes de una granja abandonada del sur.

Resident Evil 7 biohazard marca un nuevo comienzo para el survival horror con un cambio a una perspectiva inmersiva en primera persona gracias a los esfuerzos de los desarrolladores y el impulso del motor RE, el cual permite que los gráficos muestren nuevos niveles de impresionante fotorrealismo para atraer a los jugadores al inquietante mundo del juego de los zombies más reconocido en el mundo.