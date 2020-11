Xbox Game Pass Ultimate regalará un mes de Disney Plus

Los usuarios de Xbox Game Pass Ultimate tendrán acceso a la plataforma Disney Plus gratis durante 30 días con su suscripción, según informó este lunes Microsoft.

Apenas el domingo La Verdad Noticias reportó la misteriosa publicación de la cuenta oficial de Game Pass en Twitter que nos hizo anticipar este anuncio.

En la publicación, se mostraba una ilustración con los personajes principales de The Mandalorian, la exitosa serie de Disney Plus, junto con la frase: “Todo lo que diremos es que no estamos posteando a The Mandalorian y a The Child por ninguna razón”.

Menos de 24 horas después, Adam Harris de Microsoft anunció que “a partir de hoy, los miembros de Ultimate podrán transmitir todo el excelente entretenimiento disponible con Disney +, incluido el contenido de Disney, Pixar, Marvel, Star Wars y National Geographic".

"Desde viejos favoritos hasta las últimas películas épicas, series y originales de los mejores narradores del mundo, incluida la nueva temporada de The Mandalorian, estamos encantados de ofrecer esta prueba como un beneficio a nuestros miembros”, agregó.

Disney+@DisneyPlus (30 days) is coming to Xbox Game Pass Ultimate Perks today pic.twitter.com/yRiEbHPt1u — Xbox Game Pass (@XboxGamePass) November 9, 2020

El anuncio ocurre a unas horas del lanzamiento mundial de la nueva generación de consolas de Microsoft, la Xbox Series X y Series S, con lo cual puedes estar armando un paquete de consola nueva más membresía en Game Pass Ultimate.

Una vez que más que claro que no existen las coincidencias, pero debes tener en cuenta que este beneficio solo estará disponible para suscriptores nuevos de Disney Plus.

Por lo tanto, si tienes Game Pass Ultimate y vives en México o Latinoamérica, donde la plataforma está por estrenarse el 17 de noviembre, ya tienes tu mes de prueba asegurado. Puedes ver los precios y descuentos de Disney Plus en Latinoamérica aquí.

La oferta no se limita a usuarios de la Xbox Series X y Series S, pues Game Pass Ultimate también funciona en Xbox One, y en PC con la aplicación de Xbox para Windows 10.