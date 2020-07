Xbox Game Pass: Se descarta su lanzamiento en Nintendo Switch y PlayStation

Como balde de agua fría ha sido la declaración del jefe de Xbox, Phil Spencer, sobre la sugerencia de que el servicio de suscripción a Xbox Game Pass aún podría lanzarse en plataformas rivales.

Es un cambio de postura de los diversos comentarios en esta época del año pasado, cuando Spencer dijo en múltiples ocasiones que Xbox Game Pass que aparecía "en todas las plataformas" era "un objetivo a largo plazo".

Si bien un lanzamiento en PlayStation siempre pareció poco probable, hubo rumores de que Microsoft y Nintendo estaban discutiendo cómo Xbox Game Pass podría funcionar en Nintendo Switch.

Microsoft y Nintendo recientemente se han vuelto mucho más acogedores, impulsados por Switch al ser el primero en aceptar el juego cruzado de Xbox para su versión de Minecraft. La relación ha florecido desde entonces, con el lanzamiento de varios juegos de Microsoft como Minecraft Dungeons, Ori and the Blind Forest, Hellblade y New Super Lucky's Tale.

Ahora, sin embargo, el lanzamiento de Xbox Game Pass parece mucho menos probable, pues "lo que pasa con otras plataformas de consola de juegos es que no podemos ofrecer una experiencia Xbox completa en esas plataformas", dijo Spencer en una nueva entrevista en video con GameStar.

Explicó que en los lugares donde han traído Xbox, los teléfonos móviles como lo estamos haciendo ahora con Project xCloud con Xbox Game Pass Ultimate [y] lo que hemos hecho con la PC trayendo nuestra experiencia Xbox completa allí, sabemos cuándo alguien está jugando uno de nuestros juegos de Xbox tienen la expectativa de que tienen su comunidad Xbox Live, tienen sus logros, Game Pass es una opción, mi biblioteca de primera parte está completamente allí (...) Las otras plataformas competitivas realmente no están interesadas en tener una experiencia completa de Xbox en su hardware.

"Pero para nosotros, queremos estar donde los jugadores quieren estar y ese es el camino en el que estamos".

El lanzamiento multiplataforma parece ser descartado.

Podrías interpretar los comentarios de Spencer, en el sentido de que Microsoft investigó si Nintendo podría respaldar tal posibilidad de una experiencia completa de Xbox, métodos para interactuar con amigos de Xbox Live y ver Logros, por ejemplo, pero finalmente no pudo ponerse de acuerdo sobre el camino a seguir.

De manera alternativa, se podría ver al equipo de Spencer simplemente dándose cuenta de que estas plataformas nunca ofrecerán una experiencia Xbox tan arraigada como alguien que juega en una PC de Microsoft con la aplicación Xbox, o en un teléfono inteligente que transmite una consola Xbox completa a través de xCloud.

Por ahora, Xbox Game Pass parece estar pegado en el hardware y la PC de Xbox en el futuro previsible.

Además de la inclusión de la transmisión de teléfonos inteligentes xCloud en las suscripciones de Game Pass Ultimate, pueden producirse más cambios. Microsoft retiró recientemente las suscripciones de Xbox Live de 12 meses de la venta, lo que provocó especulaciones de que planeaba eliminar el muro de pago multijugador en línea, o incluirlo en Game Pass también.