Xbox: Estos son los juegos GRATUITOS con Gold en septiembre de 2020

Xbox: Estos son los juegos GRATIS con Gold en septiembre de 2020

Xbox está de regreso con otra ronda de juegos gratuitos para los suscriptores de Xbox Live Gold a partir de septiembre. En vivo todos los meses, Games With Gold desbloquea cuatro juegos gratuitos para los suscriptores.

Hay dos juegos de Xbox One y otros dos juegos de Xbox compatibles con versiones anteriores disponibles. Uno de cada uno se desbloquea el 1 de septiembre, y los dos restantes se desbloquean el 15 de septiembre. Encabezados por Tom Clancy's The Division, los juegos gratuitos de septiembre de 2020 parecen una gran oferta.

¿Cuáles son los juegos gratuitos de Xbox?

Tom Clancy's The Division, que se desbloqueará el 1 de septiembre y durará hasta el 30 de septiembre, ofrece una de las mejores experiencias de disparos multiplayer en línea de la generación pasada. Tiene lugar en una ciudad de Nueva York que sirvió como epicentro de una plaga masiva. Los jugadores investigarán la causa de la plaga mientras se enfrentan a facciones rivales que buscan reclamar Nueva York como propia, todo con la ayuda de sus amigos. En The Division, los jugadores obtendrán un botín, nivelarán y progresarán a lo largo del camino.

El segundo juego de Xbox One que estará disponible en septiembre es The Book of Unwritten Tales 2, que se desbloqueará el 16 de septiembre y durará hasta el 15 de octubre. The Book of Unwritten Tales 2 es un juego de aventuras tradicional de apuntar y hacer clic, ambientado en el mundo de fantasía de Aventasia. El juego proviene de King Art Games, que lanzó más recientemente el RTS Iron Harvest con Deep Silver.

Además de los dos juegos de Xbox One, en septiembre también se incluirá un título de Xbox 360 y un juego de Xbox original, de Blob 2 es un juego unico de plataformas en 2D y 3D con una mecánica de pintura que agrega color a un mundo en blanco y negro, de Blob 2 estará disponible del 1 al 15 de septiembre. Luego, en Xbox está Armed and Dangerous, un juego de disparos en tercera persona que mezcla violencia, referencias a la cultura pop y humor exagerado. Armed and Dangerous se desbloquea el 16 de septiembre y dura hasta el 30 de septiembre. Ambos juegos se ejecutan en Xbox One a través de compatibilidad con versiones anteriores.

Todo lo que se necesita para desbloquear estos cuatro juegos es una suscripción a Xbox Live Gold, que muchos usuarios de Xbox ya tienen para poder jugar en modo multiplayer en Xbox One. Los juegos gratuitos de Xbox se ofrecen mensualmente, por lo que los nuevos suscriptores también tienen acceso a los juegos gratuitos de agosto. Estos juegos incluyen Portal Knights, Override: Mech City Brawl y Red Faction 2.

Como cada mes Xbox sacó juegos gratis para los suscriptores de Xbox Live Gold

Ha habido algunos informes en los últimos meses de que el programa Xbox Games With Gold, así como Xbox Live Gold, terminarán. Se especula que Microsoft podría hacer que el juego en línea sea gratis con el lanzamiento de la Xbox Series X. Eso claramente no sucederá en septiembre, pero los suscriptores deben permanecer atentos a medida que avanza el año. Xbox Games With Gold podría muy bien ser reemplazado por Xbox Game Pass.