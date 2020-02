Xbox Adaptative Controller permitió convertir una silla de ruedas en un control

Xbox Adaptative Controller permitió convertir una silla de ruedas en un control esto fue posible gracias al trabajo, de varios ingenieros, diseñadores y gamers quienes a base de prueba y error, lograron concretar un control para videojuegos que fuera compatible con una silla de ruedas que se encuentran automatizadas.

Este control permitirá que quienes presentan limitaciones puedan jugar como cualquier gamer

Para quienes aún no han conocido al Xbox Adaptive Controller les comentamos que esta es una plataforma la cual fue diseñada con el propósito de poder brindar la accesibilidad al gigante mundo de los videojuegos para todos los fans que por alguna razón se encuentran con movimientos limitados o con alguna discapacidad que les permita la utilización de un control extra.

Sin embargo esas limitaciones quedaron en el olvido con los esfuerzos de AbleGames y A.T. Makers, quien han logrado la creación de un adaptador para todos los fans de los videojuegos que necesitan usar una sillas de ruedas automatizadas es decir, con controles de movimiento electrónicos) el utilizar esa misma interfaz para jugar cualquier título en Xbox One.

Por lo que los creadores de este proyecto lo han llamado "Freedom Wing", el cual está diseñado para todas las personas que hasta antes de esta creación se habían visto totalmente incluida de la comunidad gaming por sus limitaciones físicas. Pero ahora, esto ha cambiado con este proyecto que se ha armado sin el objetivo de ser redituable o con fines de lucro.

Por lo que se dijo que AbleGames y A.T. Makers se encuentran regalando los nuevos controles tipo adaptadores, se sabe hasta el momento que no existe ningún costo oculto pues son otorgados a quien sea que los necesite.

De forma adicional, se mencionó que los planos serán publicados en internet para todos aquellos que deseen crear uno propio, con los materiales sumando un costo total de aproximadamente $30 y $35 USD.

De forma previa se habría revelado que un padre de familia utilizó el Xbox Adaptive Controller para construir un mando que pudiera ser utilizado por su hija para jugar The Legend of Zelda: Breath of the Wild algo sin duda, positivo para todos aquellos que se ven limitados al intentar jugar por alguna discapacidad.

