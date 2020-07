World of Warcraft: Shadowlands podría estar llegando a Xbox Series X

Desde su debut en 2004, Blizzard's World of Warcraft ha sido uno de los juegos más populares. El imparable MMORPG es uno de los mayores lanzamientos de videojuegos de todos los tiempos, pero nunca llegó a las consolas. Ahora parece que eso puede estar cambiando en el futuro, ya que el tablero de calificaciones de Brasil ha otorgado una calificación de Xbox Series X a la próxima expansión de Shadowlands del juego.

World of Warcraft: Shadowlands llegará a Xbox Series X como consola exclusiva. Potencialmente, presentaría una audiencia completamente nueva a World of Warcraft, sin mencionar que le daría a la Xbox Series X una gran consola exclusiva para ayudarla a competir mejor con PS5. Sin embargo, vale la pena señalar que no hay evidencia para la versión World of Warcraft: Shadowlands Xbox Series X más allá de la clasificación de calificaciones, por lo que los fanáticos deben mantener sus expectativas bajo control. Es completamente posible que esto haya sido un error y actualmente no hay planes para llevar el MMORPG más grande del mundo a la Serie X de Xbox.

Si World of Warcraft: Shadowlands iba a venir a Xbox Series X, uno tiene que imaginar que Microsoft lo hubiera mostrado en el evento Xbox Games Showcase. Por otra parte, Microsoft se centró principalmente en los juegos Xbox de primera parte, lo que podría explicar por qué en última instancia no mostró el rumoreado puerto de World of Warcraft: Shadowlands Xbox Series X durante la presentación.

Not sure if this is an error, but World of Warcraft: Shadowlands was rated in Brazil today for Xbox Series X + PC. https://t.co/PVcoSIn1ii@Blizzard_Ent @Warcraft Can you provide some insight? pic.twitter.com/h1n1lLUXIY — Gematsu (@gematsucom) July 27, 2020

¿Anuncio de World of Warcraft: Shadowlands?

Con la BlizzCon 2020 cancelada, no está claro cuándo tendrá lugar un anuncio como este. Tal vez Microsoft anuncie World of Warcraft: Shadowlands para Xbox Series X en un próximo evento de Xbox 20/20, o tal vez Blizzard sea quien haga el anuncio. Por supuesto, esto supone que World of Warcraft: Shadowlands incluso llegará a Xbox Series X y la calificación no se realizó por error, lo que parece ser la posibilidad más probable.

Por otra parte, Blizzard ha estado trabajando en el soporte de controladores de World of Warcraft para los controladores de PlayStation y Xbox, por lo que tal vez un puerto de consola de Shadowlands no esté completamente fuera de discusión. Cualquiera sea el caso, es de esperar que los fanáticos de World of Warcraft y Xbox Series X obtengan alguna aclaración más temprano que tarde.

World of Warcraft ya está disponible para PC.