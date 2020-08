World of Warcraft: 5 cosas por hacer en el juego antes de que llegue Shadowlands

La próxima expansión de World of Warcraft: Shadowlands, será lanzada antes del final del 2020 y, al igual que en expansiones anteriores, algunos títulos, logros y monturas ya no podrán ser utilizadas y desaparecerán con la llegada del pre-parche, lo cual usualmente sucede un mes antes del lanzamiento, por lo que nos queda poco tiempo para el final de muchos objetos en e juego.

SI bien aún no tenemos una fecha confirmada para el lanzamiento de la nueva expansión, quizás sería bueno enfocarse en lo que valdría la pena hacer en Battle for Azeroth y por ello te traemos una lista de las cosas que quizá querrías hacer en World of Warcraft antes del lanzamiento de Shadowlands.

Qué hacer en World of Warcraft antes de Shadowlands

Recoger la montura de Brutosaurio

i no tienes el oro necesario, aún tendrás la oportunidad de obtener el Brutosaurio en Shadowlands a través de la Casa de Subastas del Mercado Negro.

Si has echado el ojo a la montura Caravana de Brutosaurio, ahora es el momento de recogerla. Si bien no se eliminará del juego por completo, esta montura tan buscada, a menudo denominada cariñosamente 'Long Boi', se eliminará de sus proveedores actuales en Dazar'alor y Boralus cuando caiga el parche previo de Shadowlands.

Por supuesto, primero tendrás que ahorrar cinco millones de oro en el juego para poder comprarlo. ¿Por qué es tan caro? Si bien ciertamente no es un espectador, viene con un NPC de la Casa de Subastas en pleno funcionamiento, así como con un proveedor, los cuales se pueden quitar para permitir que dos amigos salten sobre su montura con usted.

Obtener logros innovadores

Foto: Blizzard

Al igual que con el final de cualquier expansión o nivel de incursión, los logros asociados se eliminan por derrotar al jefe final de la incursión actual en dificultades heroicas y míticas. El parche previo de Shadowlands marcará la fecha límite para obtener los logros Ahead of the Curve: N'Zoth, the Corruptor (heroico) y Cutting Edge: N'Zoth the Corruptor (mítico).

A menos que ya estés en un gremio que está ejecutando el mítico Ny'alotha, las posibilidades de que obtengas el logro de Vanguardia son bastante escasas. Sin embargo, si tu gremio todavía está luchando en la dificultad heroica, es posible que desees acelerar el ritmo para evitar perderte este logro (sin presión)

Por supuesto, si no tienes gremio, hay muchos pugs (grupos de recogida) que se pueden encontrar a través de la herramienta Buscar grupo en el juego que están despejando la incursión en dificultad heroica, pero puede ser muy impredecible y más que un poco frustrante: tratar de encontrar un grupo decente.

Recompensas del PvP de la temporada 4

Foto: Blizzard

El lanzamiento del parche previo de Shadowlands marcará el final de la temporada actual tanto para Mythic Plus como para PvP. Esto significa que los jugadores ya no podrán obtener ciertas recompensas de temporada de ninguno de los contenidos.

Para Mythic Plus, esto significa que ya no serás recompensado con la montura Awakened Mindborer por completar todas las mazmorras en el nivel mítico 15 o superior. Para PvP, ya no podrás obtener los conjuntos de élite de la temporada 4, que requieren una calificación de 1800 en cualquier grupo de PvP clasificado para completar todo el conjunto de la temporada.

Logro de Mundo Loco en Visiones Horripilantes

Foto: Blizzard

Este es otro para los finalistas que no quieren perderse un logro y un título. El logro de Mad World se eliminará tan pronto como llegue el parche previo, junto con la recompensa del título 'Faceless One' que lo acompaña.

Si has estado posponiendo jugar Visiones Horripilantes con las cinco máscaras activas, es posible que desee morder la bala y comenzar a practicar esas carreras. Sin embargo, no será fácil ya que cada máscara agrega una desventaja que aumenta sustancialmente la dificultad. Necesitarás una capa de rango 15, o cerca de ella, y deberías tener la mayoría de las opciones de Investigación del Titanic desbloqueadas.

Para desbloquear las cinco máscaras, deberás despejar las cinco áreas en una visión horrible. No importa si es Ventormenta u Orgrimmar, aunque el último es probablemente el más fácil de los dos. Esto desbloqueará la primera máscara y ahora deberás completar las áreas 'perdidas' tanto en Ventormenta como en Orgrimmar con una máscara activa para desbloquear cada una de las otras cuatro.

Esencias del nivel 4

Foto: Blizzard

Es posible que recoger las esencias de rango 4 no haya sido una prioridad para ti, especialmente cuando solo ofrecen una mejora cosmética en lugar de un impulso a tu poder. Pero estos se eliminarán cuando se lance Shadowlands, junto con el logro 'Poder cósmico fenomenal' y su título asociado, 'Campeón de Azeroth'.

Al igual que los rangos de esencias inferiores, las esencias de rango 4 se obtienen de diversas formas, incluidas bandas, mazmorras Mythic Plus, PvP o cofres de recompensa de Paragon. Puedes encontrar más información sobre cómo obtener cada uno aquí.