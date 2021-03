Wombo AI, la app viral que convierte a cualquiera en cantante profesional

Tanto en 2020 como en 2021 regresaron una gran cantidad de videojuegos, películas y otros contenidos clásicos. Prueba de ello es el éxito de estos lanzamientos, además de una nueva aplicación que está ganando popularidad rápidamente.

Hace unos días en Tik Tok se viralizó la app Deep Nostalgia, la cual hace que las fotografías antiguas puedan moverse, lo que pareciera que cobraran vida.

Ahora, otra app se ha comenzado a popularizar, a diferencia de Deep Nostalgia, ha llamado por que no solo se mueve sino que canta. Se llama Wombo AI, una app capaz de hacer que una foto sea animada y que el personaje de la foto cante canciones famosas a través de una sincronización de labios.

Aunque pareciera ser todo perfecto, para los más atenten es visible que los gestos y la coordinación de la canción, no es del todo perfecta pero sí es bastante convincente y, sobre todo, muy divertida.

Wombo AI es tendencia por hacer que cantes “perfectamente” canciones de artistas famosos.

La vieja app Wombo IA ahora es popular

La aplicación Wombo IA lleva meses disponible para iOS y Android, sin embargo, estas últimas semanas ha levantado una enorme popularidad en redes sociales.

Ahora bien, en cuanto al funcionamiento de Wombo AI es bastante sencillo, después de instalarla se nos pide acceso a la cámara (para tomar selfies) y al almacenamiento interno (para usar fotos de la galería). Posteriormente basta con seleccionar una foto o realizar una selfie.

Culminado estos pasos, la app nos mostrará una sección de temas conocidos como 'What is love' de Haddaway' o el legendario 'Never gonna give you up' de Rick Astley, entre otros. Aquí solo tienes que seleccionar la canción y la app realiza una sincronía de labios al ritmo de la canción.

Lo malo de esta App es que no se puede utilizar otros temas fuera de la app porque el algoritmo ha sido previamente entrenado con actores y actrices que cantan esas canciones específicamente y son los que realmente hacen los gestos que luego se superponen y aplican a la persona de la foto por medio de la inteligencia artificial.

Pero la realidad es que el resultado es bastante interesante y se logran videos simpáticos y divertidos en los que cualquiera puede convertirse en cantante deepfake.

