WoW: Shadowlands traerá de vuelta las misiones PvP

Todo parece indicar que las misiones PvP estarán de regreso en la nueva expansión de de World of Warcraft: Shadowlands. La nota fue difundida por la comunidad de Wowhead, que se encontró con una misión en la versión beta que les daba la opción de matar jugadores o esqueletos para completarlo.

La misión se llama State of Decay y se puede encontrar en Maldraxxus. Se trata de explorar una torre llamada El Pico, que pertenece al mismo dador que otorga la misión de Zo’Sorg. Mientras estés en la torre, tendrás un debuff llamado Free For All que te deja hostil a tu facción,

Vuelven los vendedores de PVP al wow en Shadowlands, ¿Se Jugará PVP? @Elxokas Esta por ver. https://t.co/bEIXcCQ8pH — JMMR_Matthew (@JMMR_Mat) May 22, 2020

.Zo’Sorg es un nuevo proveedor de PvP que presta su nombre a las misiones en sí, que se llaman Trials of Zo’Sorg. Wowhead también señala que si te aventuras a través de Shadowlands con el Modo de Guerra te encontrarás con nuevas misiones mundiales de PvP con Zo’Sorg en el área.

Las misiones PvP en World of Warcraft

Las misiones PvP de World of Warcraft eran una característica popular en Legion, ya que podías enfrentarte en partidas PvP en áreas PvP libres para todos. No regresaron para la expansión de Batalla for Azeroth, pero parece que regresaron nuevamente para darnos algo nuevo en Shadowlands, lo cual es un buen toque para los jugadores más antiguos de Wow.

Participar en cualquier modalidad de PvP permitía a los jugadores subir de nivel en el sistema de honor y recibir recompensas determinadas

La fecha de lanzamiento de WoW Shadowlands aún no está confirmada, pero los detalles de lo que incluye han ido aumentando con el paso del tiempo. Sabemos que el sistema de corrupción de WoW se eliminará en un parche previo al de Sahadowlands, y las Visiones horribles, las Expediciones en las islas y los Frentes de guerra aún serán jugables.

Sin embargo, quizás lo más importante de todo es que hay un huevo de Pascua de Witcher 3 en WoW Shadowlands. Implica ir en una búsqueda con un golpe de diente de león, y suena genial.