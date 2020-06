Windows 10 presenta una gran mejora, ya no obliga a los usuarios a actualizar

Desde Windows 7, pasando por Windows 8 y ahora en Windows 10, ha existido una curiosa característica que siempre ha resultado muy molesta y es que el sistema operativo te obligue a instalar actualizaciones cuando lo que necesitamos es apagar la PC.

Nuevo menú de apagado en Windows 10

Por alguna razón, esa actualización siempre se tenía que realizar en el peor momento y eso ha sido una de las quejas más frecuentes de los usuarios de Windows 10, ya que no existe una forma directa que fuera fácil y conveniente para poder pausar las actualizaciones, lo que significaba en prácticamente todos los casos, ser obligados a esperar a que el sistema operativo se actualice, situación que puede llevar varios minutos en el mejor de los casos.

Y aunque Microsoft ha hecho varios esfuerzos porque esto no sea tan molesto desde 2015, no ha sido hasta esta última actualización de Windows 10, la llamada May 2020 Update, o Windows 10 2004, en la que por fin tendremos la posibilidad de omitir la actualización al apagar y reiniciar, pudiendo elegir reiniciar y apagar la PC sin la necesidad de actualizar.

Windows 10 ya no obliga a actualizar para apagar

Podremos encontrar que el menú de Inicio/apagado desplegado, ahora incluye ‘Actualizar y apagar’, ‘Apagar’, ‘Actualizar y reiniciar’ y ‘Reiniciar’, y desaparece la opción única de ‘Actualizar’. Por otro lado, Windows 10 ahora incluye los controles del clásico menú de apagado que aparece al pulsar la combinación de teclas Alt+F4, cuando no tenemos ninguna ventana abierta.

También es conveniente recordar que aquellos usuarios que aún no han obtenido la última actualización grande de Windows 10, el sistema permite en versiones anteriores pausar las actualizaciones durante 7 días.

Windows trae de vuelta el menú con comando

Y aunque no es una función tan directa como las otras dos, tendremos que buscarla en Windows Update porque no está tan a la mano, pero sin duda será de gran ayuda para aquellos usuarios más avanzados que quieran evitar las actualizaciones durante algún tiempo.