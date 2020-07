Windows 10 presenta múltiples ERRORES y recibe correcciones

Windows 10 está recibiendo otra ronda de modificaciones este julio, con Microsoft implementando correcciones para varios errores, incluido uno que afecta a Windows Hello.

Estas nuevas actualizaciones se han implementado para la actualización de Windows 10 de noviembre de 2019 y la actualización de mayo de 2019, así como la actualización de octubre de 2018.

El defecto mencionado de Windows Hello es un "problema que impide que el sistema reconozca la cámara facial Windows Hello", lo que significa que los usuarios no pueden usar el sistema de inicio de sesión de reconocimiento facial.

La actualización KB4559004 resuelve ese problema y muchos otros que afectaron las actualizaciones de las funciones de Microsoft de 2019.

RAW sin procesar en Windows 10

Otros errores notables que se solucionaron incluyen un problema por el cual File Explorer se cae al tener carpetas llenas de imágenes RAW (y algunos otros tipos de archivos), así como algunos gremlins en funcionamiento con el modo Microsoft Edge IE y posibles bloqueos con Excel (como la lupa que no funciona en la aplicación de hoja de cálculo a veces).

También se lanzó la actualización KB4559003 para la Actualización anterior de octubre de 2018, que contiene las resoluciones de modo Excel y Microsoft Edge IE mencionadas anteriormente, y muchas de las mismas correcciones además, así como algunos bits y piezas adicionales. Sin embargo, esta versión particular de Windows 10 no tuvo ningún problema con Windows Hello.

Como siempre, podemos esperar que las soluciones a estos errores no causen nuevos problemas en sí mismos, que es un tema que hemos visto surgir con demasiada frecuencia en la historia reciente de Microsoft cuando se trata de este tipo de parches.