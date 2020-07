Windows 10: Así puedes desinstalar las aplicaciones preinstaladas de Microsoft

Ya sea que compre un nuevo dispositivo con Windows 10 o instale el sistema operativo en un sistema que usted mismo haya creado, las aplicaciones preinstaladas seguirá siendo un problema ya que el sistema operativo de Microsoft incluye una serie de app universales que los usuarios normalmente no pueden desinstalar.

Afortunadamente, se ha lanzado una nueva utilidad independiente de terceros llamada Bloatbox que permite a los usuarios deshacerse de sus máquinas de aplicaciones preinstaladas no deseadas.

Si bien normalmente puede desinstalar aplicaciones cargadas en una computadora portátil o de escritorio por Dell, Samsung u otros fabricantes de hardware, no puede desinstalar aplicaciones de Microsoft como la aplicación Your Phone. Ahora puede usar Bloatbox para eliminar estas y cualquier otra aplicación de su sistema como desee.

Con Bloatbox puedes eliminar apps no deseadas en Windows 10

Bloatbox en Windows 10

Originalmente, Bloatbox tenía la intención de enviarse como parte de una aplicación centrada en la privacidad para Windows 10 llamada Spydish antes de que su desarrollador decidiera lanzarla como un programa independiente. En el repositorio Github de la aplicación, el desarrollador Belim explicó por qué decidió lanzar Bloatbox por su cuenta.

“Esto fue pensado como una pequeña extensión para Spydish para desinstalar aplicaciones específicas. Como no quería hacer Spydish innecesariamente (los que me conocen saben que soy amigo de pequeñas aplicaciones y código lean), ahora lo he puesto a disposición como una aplicación independiente. Con el próximo lanzamiento de Spydish".

Para comenzar a usar Bloatbox, los usuarios primero tienen que descargar el archivo Zip, extraerlo e instalar el programa. La aplicación tiene una interfaz de usuario limpia y simple que facilita centrarse en los programas de Windows 10 que desea desinstalar.

Cuando abra la aplicación, verá una lista que contiene todas las aplicaciones instaladas en su sistema, incluidas aquellas que Windows 10 normalmente no le permitiría desinstalar, como las aplicaciones Weather, News y Your Phone.

Te puede interesar: ¿Tu Windows 10 va lento? intenta estos trucos para dejarlo como nuevo?

Bloatbox es una herramienta útil y simple que puede ayudarlo a configurar finalmente su sistema Windows 10 de la manera que siempre quiso con menos bloatware y solo los programas que realmente desea instalar.