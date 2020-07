Wi-Fi en el hogar: Router o Mesh Networking ¿Cuál es el mejor?

Las redes Wi-Fi de malla son lo nuevo, y eso es genial porque las redes de malla pueden poner Wi-Fi rápido donde lo necesite sin complicarse. Hay algunos excelentes productos disponibles que son fáciles de configurar y seguir ejecutando, incluidos Nest Wifi y un sistema Eero. Configurar su propia red Wi-Fi de malla es simple, gracias al equipo de consumo que hace el trabajo duro por usted.

Sin embargo, los enrutadores Wi-Fi "regulares" y los puntos de acceso también están mejorando. Las velocidades más rápidas y el alcance más extendido son más que palabras de moda cuando se trata de comprar el último enrutador Wi-Fi, y a menudo encontrará herramientas avanzadas que un sistema de malla simple no puede ofrecer.

Eso lleva a la pregunta obvia: ¿alguien debería cambiar a una red Wi-Fi basada en malla en su casa? Como la mayoría de las cosas, la respuesta no es un simple sí o no. Hay un par de cosas que debes considerar antes de desempolvar tu tarjeta de crédito.

El modem correctamente instalado para una mejor cobertuda de WiFi

¿Necesita actualizar su red Wi-Fi?

Esto es lo primero que debes preguntarte. Idealmente, una red Wi-Fi es algo que debe configurar una vez y luego no tener que pensar en ello hasta que sea el momento de reemplazarlo. Cuando se planifica adecuadamente, un enrutador Wi-Fi o un dispositivo cliente de malla debe funcionar sin supervisión durante varios años, al menos hasta que sea hora de actualizar a un estándar inalámbrico más nuevo para aumentar la velocidad y el ancho de banda.

Por supuesto, ese no suele ser el caso, y muchos de nosotros sabemos que nuestro enrutador necesita un reinicio semanal o que las cosas comienzan a comportarse mal. Peor aún, tal vez no somos particularmente inteligentes cuando se trata de problemas de red y equipo y tenemos que llamar a su proveedor de servicios de Internet para obtener ayuda. Esperando que llegue un técnico en algún momento entre las 8 a.m. y las 5 p.m. nunca es divertido.

Wi-Fi 6 es la tecnología de red inalámbrica más nueva que se abre camino en la parte frontal de las cajas de enrutador, y para muchas personas, es una gran opción. También llamado 802.11ax, Wi-Fi 6 es el seguimiento de 802.11ac, y trae consigo algunas mejoras de velocidad y cobertura. Si bien casi cualquier persona puede actualizar ahora y obtener grandes velocidades con compatibilidad con versiones anteriores, muchas personas todavía no tienen dispositivos Wi-Fi 6, por lo que no aprovecharán al máximo la configuración de Wi-Fi 6.

Aún así, si desea que su enrutador dure varios años sin una actualización, saltar a Wi-Fi 6 ahora es un buen movimiento.

¿Estás tratando de arreglar un punto muerto?

Este es un problema bastante común. Tiene una excelente conexión Wi-Fi en la cocina o la sala de estar, pero cuando baja las escaleras o al dormitorio, la calidad de la conexión disminuye. Si todo funciona bien en partes de su hogar que están cerca del enrutador o que no están bloqueadas por cosas que no son compatibles con Wi-Fi, las paredes de su baño son notorios bloqueadores de señal de Wi-Fi debido al panel de yeso especial utilizado y a todos los tubos de cobre dentro de ellos: podría ser el candidato perfecto para un repetidor inalámbrico en lugar de configurar una red completamente nueva.

También conocidos como extensores de Wi-Fi, los repetidores inalámbricos hacen precisamente lo que su nombre implica: toman su señal de Wi-Fi existente y repiten la señal para extender su alcance.

Por lo general, es muy fácil de configurar con un cable de red o una página de configuración en línea, los extensores de Wi-Fi también son compactos y solo necesitan una conexión de alimentación. Una cosa a tener en cuenta es que generalmente no se puede conectar un extensor de Wi-Fi de grado de consumo a un extensor existente, por lo que no es muy práctico encadenarlos para llegar a su garaje o la casa del vecino.

También tendrá un nuevo nombre de red (conocido como SSID) para usar cuando se conecte al extensor en lugar del enrutador. Esto puede ser un poco doloroso si entra y sale de una habitación que necesita un extensor muy a menudo. Los extensores Wi-Fi de calidad cuestan entre 30 dólares y 150 dólares según el tipo de red, por lo que si necesita múltiples extensores rápidos 802.11ac, podría ser más práctico configurar una red de malla.

Otra peculiaridad del uso de un extensor de red es que a menudo reducen el ancho de banda disponible a la mitad. Esto significa que su red Wi-Fi solo puede funcionar a una velocidad del 50% siempre que esté conectado a través del extensor (no sus velocidades de Internet, que generalmente son mucho más lentas que su red Wi-Fi real).

Si bien es posible que nunca lo note, seguirá teniendo efecto cada vez que intente enviar o recibir mucha información, como ver una película HD o transferir archivos grandes de un dispositivo a otro.

Dejando a un lado estos inconvenientes, un extensor de Wi-Fi simple es una manera fácil de arreglar un solo punto muerto y una gran idea si el resto de su red Wi-Fi está funcionando bien. Si está buscando una, podemos recomendarle uno de los extensores de Netgear que se conecta directamente a una toma de corriente para uso doméstico.

Algunos enrutadores pueden incluso configurarse en una malla con software. Este es el caso con el software AiMesh integrado en los nuevos enrutadores ASUS. Con este software, podrá lanzar otro enrutador ASUS o en la red y usarlo como un punto de malla. La configuración es un poco más complicada, pero podrá mantener los beneficios de un enrutador completo al tiempo que permite una mejora similar a la malla.

Esta capacidad también se está implementando en otros enrutadores, como algunos modelos de Linksys como el MR7350, que logra mantener la compatibilidad con todos los productos de malla Velop de Linksys.

WiFi en el hogar y sus ventajas

Cuándo elegir una red Mesh Networking

Si ha decidido que necesita deshacerse del equipo que tiene y configurar una nueva red o está configurando las cosas en un nuevo lugar, la elección entre una red de malla y una red tradicional basada en un enrutador lineal se reduce a una sola cosa, dinero.

Un enrutador Wi-Fi estándar seguirá funcionando para muchos hogares y, en general, será más barato que un sistema de malla con velocidades comparables. Uno de los mayores contribuyentes al mayor precio de un sistema de malla es simplemente que tienen múltiples enrutadores. Los sistemas de mallas también tienden a entregarse más como un servicio con actualizaciones automáticas de software, monitoreo e incluso servicios de seguridad adicionales como Linksys Aware o Netgear Armor.

Los sistemas de malla han ido creciendo en popularidad, y los fabricantes se han apresurado a agregar más opciones. Los sistemas de malla Wi-Fi 6 con velocidades increíbles ahora están ampliamente disponibles. Ya sea que desee comenzar con un enrutador de malla de menos de 100 dólares como un eero o ir todo incluido en las locas velocidades de Wi-Fi 6 con un enrutador como el Orbi de alta especificación, hay muchas opciones de malla disponibles.

El único caso que dudaría en utilizar una red de malla inalámbrica a favor de una configuración lineal basada en un enrutador sería si tiene un equipo que requiere una conexión de red física por cable. Incluso entonces, la adición de un simple conmutador podría agregarse a una red de malla. Si tiene ese tipo de necesidades de redes, probablemente no esté buscando consejos básicos sobre redes y entienda exactamente de qué estamos hablando aquí.

Para el resto de nosotros, el wifi de malla es exactamente lo que estamos buscando.

Dos de los mayores inconvenientes de las redes de malla inalámbricas ya no son un problema cuando se usa una configuración de malla de consumo como Nest Wifi: se necesita una educación de red avanzada para configurar y mantener las cosas, y un bolsillo lleno de dinero.

Una red de malla inalámbrica está diseñada para manejar grandes volúmenes de tráfico en un área grande sin tiempo de inactividad debido a fallas en los equipos. Encontrarás el conjunto correcto de productos para trabajar en tu hogar por alrededor de 250 dólares , y la mayoría de las marcas usan una aplicación simple de Android o iOS para configurar las cosas.

Las nuevas estaciones son fáciles de agregar usando la misma aplicación, y todas las configuraciones de tráfico y manejo de rutas son automáticas, por lo que no tendrá que programar QoS cuando quiera jugar Call of Duty sin fallas de retraso o cuando quiera trabajar mientras que los niños están viendo Netflix.

Los enrutadores de malla son pequeños, no se ven como piezas sobrantes del robot, y todo lo que necesita para conectarse a su módem está en el paquete. Y cada vez que necesite expandir su red, agregar una estación solo mejora el resto de la red al ofrecer otro nodo para manejar el tráfico desde todos los puntos.

La administración fácil y el costo relativamente bajo hacen que agregar una red de malla a su hogar (o lugar de negocios, donde puede ser aún más importante) sea algo que cualquiera de nosotros pueda hacer. Ya sea que esté actualizando su equipo existente o construyendo una red en su nueva casa, hay muy pocas razones para no hacer el cambio.