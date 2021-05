Whatsapp se retracta y no limitará funciones si no aceptas el nuevo reglamento

Las restricciones de privacidad por parte de Whatsapp le han causado a la compañía propiedad de Mark Zuckerberg millonarias pérdidas después del anuncio de su nueva actualización, la cual muchos usuarios rechazaron.

De acuerdo a lo que se dijo, las políticas de privacidad de Whatsapp ya no serían obligatorias para los usuarios, quienes podrán rechazarlas sin temor de que se limiten sus funciones en la app como se había dicho en un principio.

Ahora Whatsapp se ha retractado y han declarado que la paltaforma dará marcha atrás, y todo aquel que no haya aceptado los nuevos términos y condiciones de la app podrá seguir usándola sin problemas, de acuerdo a un informe del portal The Next Web.

Whatsapp no obligará a aceptar sus reglas

Las últimas actualizaciones de la app generaron una enorme ola de negatividad y rechazo de los usuarios

Como te informamos en La Verdad Noticias, Whatsapp actualizó sus términos y condiciones, y con ello compartió la información personal de sus usuarios con empresas por motivos de publicidad, algo que no agradó para nada a los internautas.

Debido a esto, millones de usuarios decidieron abandonar la app, ya que para continuar usándola serían obligados a aceptar el nuevo reglamento, incluso en contra de su voluntad.

Aparentemente las cosas no salieron como esperaban para los directivos, pues tras notar las pérdidas que su decisión generó, decidieron retractarse y ahora no será obligatorio aceptar los términos de uso de Whatsapp para el uso de la app de mensajería instantánea.

Términos y condiciones de Whatsapp seguirán vigentes

Los términos y condiciones seguirán, sólo que ahora no serán obligatorios

Cabe mencionar que dicho reglamento no será eliminado por completo, pues Whatsapp aseguró que continuarán invitando a los usuarios a aceptar los términos y condiciones de forma periódica, con la diferencia que ahora no será obligatorio.

Como sabemos, Whatsapp le pertenece a Facebook, plataforma que ha tenido muchos problemas en cuanto a privacidad, e incluso se filtraron los datos de más de 500 millones de usuarios, algo que la gente que usa Whatsapp no quiere que suceda en la app.

