Whatsapp 2.20.194.6 Beta: la aplicación agregó esta increíble característica

WhatsApp Messenger es esa aplicación de mensajería gratuita que está disponible para casi todos los teléfonos que existen. La aplicación utiliza la conexión a Internet del teléfono (4G / 3G / 2G / EDGE o Wi-Fi) y puede enviar mensajes y llamar a amigos o familiares. Puedes usar la aplicación para enviar y recibir mensajes, fotos, llamadas, videos, documentos y mensajes de voz.

Características de WhatsApp

No hay tarifas. La aplicación utiliza la conexión a Internet de su teléfono, lo que significa que no tendrá que pagar por cada mensaje o llamada. Además, no hay tarifas de suscripción para usar la aplicación. Puedes enviar y recibir videos, fotos, documentos y mensajes de voz.

Las llamadas son gratuitas, lo que significa que puedes llamar a tus amigos o familiares con WhatsApp Calling, incluso si están en otro país. Como se indicó anteriormente, la aplicación utiliza la conexión a Internet de tu teléfono y no de tu plan celular. Sin embargo, debes tener en cuenta que pueden aplicarse cargos por datos. Además, no puedes acceder al 911 ni a ningún otro número de servicio de emergencia a través de WhatsApp.

Puedes crear grupos y disfrutar de chats grupales con sus contactos. También puedes usar la aplicación directamente desde el navegador de su computadora con la web de WhatsApp.

No hay absolutamente ningún cargo internacional, lo que significa que no tendrás que pagar dinero para enviar mensajes internacionalmente.

Ten en cuenta que la aplicación funciona con tu número de teléfono, lo que significa que no hay nombres de usuario o PIN para recordar. Además, siempre estarás conectado, lo que significa que no perderás mensajes ni llamadas.

Novedad en la versión 2.20.194.6 beta

A partir de ahora, las videollamadas grupales y las llamadas de voz vienen con soporte para hasta 8 participantes. Todos ellos necesitan tener la última versión de WhatsApp.