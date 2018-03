WhatsApp ya permite eliminar mensajes enviados

Aunque tienes que tomar en cuenta algunas recomendaciones antes de arriesgarte a utilizarla

borrar los mensajes que hayan enviado en un periodo menor a 7 minutos

la aplicación no te notificará si el mensaje se ha eliminado con éxito, por lo que recomendamos mesura al utilizarla.

ha comenzado a liberar la herramientaque permitirá a sus usuariosa partir del momento en que seleccionas el botón de enviar. La actualización estará disponible en la versión más reciente de la aplicación para los sistemas, pero puede que tengas que esperar algunos días más para que la opción se vea reflejada en tu equipo, por lo que recomendamos hacer pruebas antes de que hagas algo de lo que de verdad puedas arrepentirte.Eso sí, no sólo los mensajes de texto podrán ser eliminados, ya que “Eliminar para todos” también permite desaparecer imágenes, videos, GIFs, mensajes de voz, archivos, ubicación y respuestas a los estados.Para que funcione, todas los contactos incluidos en la conversación deben contar con la última actualización de WhatsApp, de otra forma el mensaje no será eliminado. Toma en cuenta que si bien lo que enviaste ya no estará presente, el mensaje y las notificaciones de este serán sustituidos por el texto “Este mensaje fue eliminado para todos”, por lo que sabrán que te arrepentiste de haber enviado algo.El portaladvierte que la función no estará presente para los usuarios con, así que si el contacto con el que deseas probar la opción utiliza este sistema, el mensaje seguirá presente en su conversación; además,