WhatsApp ya no funcionará en estos celulares a partir de febrero 2023

Las actualizaciones de WhatsApp suelen traer mejoras y beneficios para sus usuarios, quienes sin esperarlo, en cada una de ellas van aprovechando las nuevas novedades que los desarrolladores tienen para ellos.

Lamentablemente, mientras más actualizaciones van ocurriendo, más dispositivos se van quedando fuera, como el caso de los modelos de celular que se quedarán sin su servicio de mensajería a partir de febrero de 2023.

Según los portales especializados, son varios los dispositivos móviles que dejarán de ser compatibles con WhatsApp, esto debido a las nuevas características que tiene. ¿Crees que se encuentre tu modelo? Descubre aquí mismo.

WhatsApp ya no funcionará en estos celulares

Apple

iPhone 5s

iPhone 6

iPhone 6 Plus

Samsung:

Samsung Galaxy Core

Samsung Galaxy Trend Lite

Samsung Galaxy Ace 2

Samsung Galaxy S3 mini

Samsung Galaxy Trend II

Samsung Galaxy X cover 2

LG

LG Lucid 2LG Optimus F7

LG Optimus L3 II Dual

LG Optimus L5 II

LG Optimus F5

LG Optimus L3 II

LG Optimus L7II

LG Optimus F6LG Enact

LG Optimus L5 Dual

LG Optimus L7 Dual

LG Optimus F3

LG Optimus F3Q

LG Optimus L2 II

LG Optimus L4 II

LG Optimus F6

LG EnactLG Lucid

LG Optimus F7

Huawei

Huawei Ascend Mate

Huawei Ascend G740

Huawei Ascend D2

Como podrás estar notando, los dispositivos que más se verán afectados son los celulares de las marcas LG, Samsung y Apple, pero toma en cuenta que estos teléfonos inteligentes fueron lanzados hace años.

¿Qué pasa si no se actualiza el WhatsApp?

La Verdad Noticias te informa que, si no actualizas tu WhatsApp, podrás seguir utilizando tu servicio de mensajería por un tiempo, sin embargo, no podrás disfrutar de las mejoras que los desarrolladores han implementado, por otro lado, al no actualizar tu WhatsApp, este puede caducar y al dejar de funcionar por completo, tendrás que actualizarlo.

