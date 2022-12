WhatsApp y su nueva función para ahorrar espacio

No es un secreto que WhatsApp ha decidido implementar algunas cuantas actualizaciones, una de ellas es la que te permitirá ahorrar espacio. Esta nueva función que se encuentra desplegada en un acceso directo adicional a los mensajes que desaparecen, se encuentra en la versión beta de la App, pero… ¿Cómo funciona?

La versión Android 2.22.25.11 es la que se encuentra ofreciendo esta función, como siempre, entrando en una fase beta que algunos usuarios podrán probar mientras va llegando a las demás personas que utilizan este servicio de mensajería.

Actualización de WhatsApp para ahorrar espacio

Justo como se puede ver en la captura de pantalla que te estamos compartiendo de WhatsApp, este nuevo acceso directo se encuentra dentro de la sección “Administrar almacenamiento” y está marcado como una herramienta para ahorrar espacio.

Incluso se pueden configurar los mensajes para que luego de una cierta cantidad de tiempo los mensajes del chat desaparezcan. Este ajuste se realiza dentro de la sección de tu configuración de privacidad dentro de un chat abierto.

Paso a paso para usar la función de WhatsApp para ahorrar espacio

Si quieres comprender cómo funciona esta nueva actualización, es tu día de suerte, porque aquí en La Verdad Noticias te lo explicaremos. El procedimiento es sencillo, únicamente sigue los siguientes pasos.

Presiona los 3 puntos verticales.

Ve a Ajustes.

Luego a Almacenamiento y datos.

Dirígete a “Administrar almacenamiento”

Empieza a liberar el espacio de tus chats o configura tus mensajes temporales.

Es en esta sección donde podrás escoger eliminar los archivos mayores a los 5MB, ver los chats que más datos te ocupan, hacer selecciones manuales y eliminar lo que quieras, a su vez, podrás configurar los mensajes temporales.

Como te mencionamos anteriormente, esta función aún no se encuentra disponible para todos los usuarios de WhatsApp así que si aún no la tienes, no te desesperes, pronto te llegará.

