WhatsApp y dos de sus emojis que seguro no sabes lo que significan

La aplicación de mensajería instantánea WhatsApp es una de las más usadas de los últimos tiempos, de ahí que sus emojis sean los más famosos y utilizados, pero como siempre suele pasar, muchos no se entienden a simple vista y eso ha causado varias confusiones con los usuarios, quienes al parecer terminan aplicándolos de forma incorrecta.

En La Verdad Noticias te revelamos que esta no es la primera vez que los whatsapperos emplean de forma errónea los emojis de la app, así que, si lo has hecho, no te preocupes, no eres el único en equivocarte.

Anteriormente te contamos cómo actualizar su versión Plus; sin embargo, ahora te diremos todo sobre dos de sus emojis que ni siquiera imaginas que tienen un significado distinto al que conoces.

Dos emojis de WhatsApp que estás usando mal

Emojis de taxi. Foto: depor.com

¿Has visto los taxis que se usan para enviar en tus conversaciones de esta aplicación?, ¿sabes qué significan?, ¿cómo lo has estado usando?, es probable que creas que solo se tratan de la idea de indicar que estás buscando o esperando este transporte público, pero este podría no ser su verdadero significado, aquí te decimos lo que realmente indican las dos figuras de este vehículo según Emojipedia:

Taxi mirando hacia el frente: este significa que hay un taxi estacionado. Taxi con posición al costado: este hace referencia a un taxi de la ciudad de Nueva York que se dirige hacia la persona para que pueda ser abordado.

¿Qué emoji de taxi es más usado?

Taxis emojis. Foto: mag.elcomercio.pe

El portal que se dedica a contar las veces que se usa en tiempo real algunas de estas figuras en tiempo real reveló que el más utilizado en todo el planeta es el que está mirando hacia la izquierda, pero ¿tú cuál usas?

Cabe mencionar que ambas figuras de la app se crearon en el 2010, aunque Unicode las aprobó hasta el 2015 y se encuentran en la quinta sección de la aplicación, la cual es la de “viajes”.

