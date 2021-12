WhatsApp trae nueva función para programar mensajes

La aplicación WhatsApp ha revelado un nueva modalidad de mensajes temporales, por lo que ahora los usuarios pueden activar esta función para que los mensajes desaparezcan por un periodo más amplio de tiempo al disponible actualmente.

"Hoy nos complace ofrecerles a nuestros usuarios más opciones para que puedan controlar sus mensajes y el tiempo que permanecen guardados: los mensajes temporales predeterminados y las opciones de duración" indicó la aplicación propiedad de Meta a través de un comunicado emitido este lunes 6 de noviembre.

Esta función también estará disponible para los chats grupales. Es importante destacar que la nueva herramienta es opcional y no eliminará tus chats a menos que así lo configures.

El servicio de mensajería agregó dos nuevas duraciones para los mensajes temporales, que no dejarán rastro alguno, una de 24 horas y la otra de 90 días, lo que se suma a la opción de 7 días que ya tenía la app.

Se agregó esta función para una mejor privacidad

Los mensajes temporales se eliminan después del tiempo establecido

Los usuarios que activen los mensajes temporales predeterminados podrán ver un mensaje en sus chats que informará a los participantes de la configuración seleccionada.

"Después de haber estado lejos de nuestra familia y amigos por más de un año, queda más claro que nunca que el no poder hablar en persona con alguien no significa que debamos sacrificar la privacidad de nuestras conversaciones personales. Creemos que los mensajes temporales y el cifrado de extremo a extremo son dos funciones cruciales que, hoy en día, no pueden faltar en ningún servicio de mensajería privada y que, cada vez más, nos permiten conversar como si estuviéramos en persona", indicó Meta, antes Facebook.

¿Cómo activar mensajes temporales en WhatsApp?

Ahora los mensajes se pueden eliminar después de 24 horas o 90 días

Para usar los mensajes temporales predeterminados solo debes dirigirte a la configuración de privacidad y seleccionar “Duración predeterminada”, esto se aplicará a todos los chats, pero si necesitas que una conversación en particular quede guardada, puedes revertir la configuración de un chat específico o por el contrario activarla para un chat en específico.

Para activar los mensajes temporales en un chat en específico ve a la conversación de tu contacto, pulsa en el nombre de la otra persona para acceder a las opciones de este chat. Una vez entres dentro de las opciones del chat con esta persona, pulsa en la opción de "Mensajes temporales" que te aparecerá dentro y listo, se activarán los mensajes temporales con ese contacto de WhatsApp.

¡Síguenos en Google News, Facebook y Twitter para mantenerte informado con las noticias de hoy!