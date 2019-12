WhatsApp te revela quién tiene tu número

Hay personas que tienen tu número agregado en WhatsApp sin que tú lo sepas, y eso quiere decir que tienen acceso a ver tu fotografía de perfil, tu descripción e incluso tus estados, pero ahora es posible saber quién te tiene agregado y que tu ignoras, esto además de ser interesante, puede advertirte sobre personas que intenta estar al pendiente de ti.

Todos sabemos que con el simple hecho de tener guardado el número telefónico de alguien podemos enviar mensajes por WhatsApp, aunque el remitente no tenga agregado al contacto que le escribe. Para poder saber quien o quienes son esas personas que te tienen en su lista de contactos pero no en están en la tuya, no es necesario descargar ninguna aplicación, ni agregar nada externo, el mismo WhatsApp lo hace.

WhatsApp te dejará saber quién tiene tu número y no es de tus contactos

Lo primero que hay que hacer, es abrir WhatsApp y buscar en el menú la opción marcada como ‘Nueva difusión’, que abrirá una nueva ventana de chat, en donde puedes escribir lo que quieres, sólo ten en cuenta que será público, y después enviarlo. Después de un rato tus amigos y conocidos ya debieron haber leído tu nueva difusión, así como cualquiera que te tenga en su lista de contactos.

Un par de horas después de enviar la difusión en WhatsApp, selecciona por unos segundos el mensaje que enviaste, a lo que la app te desplegará una lista donde encontrarás a tus amigos y conocidos, además de números sin registrar que ya leyeron tu difusión porque tienen tu número entre sus contactos.

Te puede interesar: WhatsApp: Con este truco escribirás en el chat sin que aparezca el ‘escribiendo…’

Ahora tú tendrás acceso a ver la foto de perfil o estado de quien te tiene agregado en WhatsApp, que pueden ir desde conocidos, compañeros, quien te considera tu crush y hasta desconocidos, en caso de que detectes algún desconocido, lo mejor sería bloquearlo y así evitar que puedan seguir teniendo la información de tu Whats actualizada.

Únete a nosotros en Instagram