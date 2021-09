WhatsApp será más inclusivo, habrá emoji de hombre embarazado

La pandemia del coronavirus se acuñó un término poco usado, el cual se refiere a las personas “no binarias”, es por ello que WhatsApp será más inclusivo e incluirá nuevos emojis en alusión a este término.

WhatsApp lanzará un nuevo emoji de hombre embarazado. Y es que las son cada vez más las empresas que se suman a ser más inclusivos y dar visibilidad a la comunidad LGBT+ y Unicoide no es la excepción.

Unicoide es la empresa encargada de proponer y regular los emojis que usamos en redes sociales como Facebook, Twitter, incluso en aplicaciones de mensajería como WhatsApp y Telegram. De hecho en La Verdad Noticias hemos dado a conocer dos de sus emojis que seguro no sabes.

WhatsApp será más inclusivo

WhatsApp será más inclusivo por lo que lanzará el emoji con un hombre embarazado.

En el Día del Emoji, 17 de junio, Unicoide dio la noticia de que lanzará nuevos emojis, entre estos los de un hombre embarazado, el cual dijo que estará disponible a partir del mes de septiembre de este año.

Lo anterior fue sorpresa dado que se había rumorado que no habría nuevos emojis para el 2021 por culpa del coronavirus, sin embargo al parecer no solo un hombre embarazado saldrá sino que se tendrá un emoji de una persona no binaria también embarazada.

La empresa agregó estos íconos con el objetivo de tener mayor inclusión y las personas que se identifiquen con estos puedan usarlos libremente mientras navegan en sus redes sociales.

¿Qué es una persona no binaria?

Es reconocerse con aspectos femeninos y masculinos.

Ser no binario se designa a las identidades de género que se reconocen con aspectos femeninos y masculinos, no son hombres o mujeres. Como ejemplo de persona no binaria está Demu Lovato.

Además las personas no binarias no deben tener siempre un aspecto andrógino, sino que viven fuera de ser hombre o mujer, de lo masculino y lo femenino. Ante esto, y dado que WhatsApp será más inclusivo se decidió incluir emojis acorde.

