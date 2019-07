WhatsApp sacaría una app de escritorio que funciona sin tu celular

Sin duda alguna, WhatsApp es el servicio de mensajería con mayor popularidad actualmente. Después de varios años de espera, fue en 2015 cuando al fin lanzaron una versión web que se sincroniza con el smartphone, y que más tarde fue adaptada como aplicación nativa en distintas plataformas. A pesar de que siempre ha sido necesario contar con el celular cerca para que funcione, la situación estaría por cambiar en un tiempo cercano.

De acuerdo a la información de WABetaInfo, portal que posee información confiable acerca de futuras características del servicio, WhatsApp va a mandar al mercado una versión de escritorio que funciona sin tu dispositivo móvil. El equipo de desarrollo estaría colaborando, en un inicio, en una app universal de Windows, es decir, que estaría habilitada para Windows 10, Windows Phone y Xbox One. En la actualidad no hay evidencia de una propuesta para los sistemas operativos de Apple.

De llevarse a cabo, estarían atendiendo una de las mayores solicitudes de los usuarios en los últimos años. Cabe mencionar que el lanzamiento de la versión web fue un gran inicio, no poder prescindir del móvil continúa siendo una desventaja para muchas personas. La competencia como Line, Telegram o Wire, por decir algunos, pueden olvidar la terminal en sus versiones para ordenadores.

Es importante mencionar que la información no ha sido confirmada por WhatsApp. De hecho, si aún están en una etapa temprana de desarrollo, posiblemente no brinden datos oficiales en los siguientes meses. Con 1,500 millones de usuarios activos cada mes, podría resultar un paso significativo mejorar su plataforma en la versión para ordenadores. Los usuarios deben estar pendientes sobre más información en las próximas semanas.

No sería la única nueva noticia que prepara la compañía encabezada por Facebook. Ayer se dio a conocer que el sistema de pagos de WhatsApp se va a habilitar a finales del año en curso, primeramente en India. No obstante, no quitan la opción de extender su propuesta hacia otras zonas como México, Brasil y el Reino Unido. En la nación asiática, la fase de pruebas ya acumula cerca de un millón de usuarios, exponiendo el interés por hacer pagos desde el servicio de mensajería.