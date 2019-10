WhatsApp regresa sus cuentas a los usuarios que hicieron broma en nombre de grupos

WhatsApp ha regresado por fin sus cuentas a todos aquellos usuarios que hicieron broma cambiando el nombre a un grupo en el que se encontraba, colocando palabras que la política de whatsapp no permite.

Lo que hicieron estos usuarios para provocar que la compañía bloqueara su número de teléfono y de todos los miembros del grupo fue una broma que consiste en cambiar el nombre del grupo por un término no permitido tales como "porno infantil", "child porn".

Ante las palabras anteriores WhatsApp especificó que cuenta con una política de "tolerancia cero", que lo indica en sus términos de servicio.

La broma realizado por los usuarios se dio el pasado 11 de octubre y ahora las cuentas ya están siendo restituidas a sus usuarios, incluso cuando las cuentas fueron bloqueadas para usar el whatsapp algunos usuarios corrieron a comprar otro celular para poder tener la aplicación.

En la ocasión que se cerraron las cuentas, fue cuando "soporte de WhatsApp" recibió los siguiente: "Suspendimos tu cuenta de WhatsApp porque violaste nuestras Condiciones del servicio. Por favor, lee este artículo para ver ejemplos de actividad que puede ocasionar la suspensión de una cuenta. En esta ocasión, hemos decidido volver a activar tu cuenta"

Entonces comenzó a advertir de algunos comportamientos que debía evitar si no quería ver su cuenta suspendida "irrevocablemente": "Solo debes comunicarte con usuarios conocidos en WhatsApp y gente que quiere recibir tus mensajes; habla con tus amigos para asegurarte de que todos hayan guardado tu número de teléfono en las libretas de contactos de sus teléfonos; evita enviar mensajes repetidos o promocionales en los grupos, y ten en cuenta que no permitimos el uso de versiones de la aplicación no oficiales, herramientas de automatización web, dispositivos con acceso root o que tengan jailbreak (incluidos los emuladores) u otros dispositivos no compatibles".

Con información de El País