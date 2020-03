WhatsApp, recomendaciones para estar conectado por pandemia de Coronavirus

Las medidas de aislamiento que se están tomando en todo el planeta para combatir la proliferación del Coronavirus (COVID-19) han obligado a que todas las personas busquen la manera de mantenerse conectado y comunicado de manera segura y eficiente. WhatsApp Web es sin duda una de las herramientas más utilizadas en estos momentos.

WhatsApp ha puesto a disposición de los usuarios una página web para ayudar con algunas recomendaciones a seguir para conectarse de manera segura y efectiva con las personas que más importan; las empresas tanto públicas y privadas nunca habían sacado tanto provecho de WhatsApp Web como hoy en día, cuando la pandemia del Coronavirus nos mantiene trabajando de manera remota.

Recomendaciones de WhatsApp en tiempos de la pandemia por Coronavirus

Estas son algunas de las maneras en que puedes usar WhatsApp para cuidar a amigos y familiares, mantenerte al día con la información oficial más reciente en materia de salud y compartir información con responsabilidad.

Conéctate de forma remota

Usa las funciones de WhatsApp, como los grupos, las llamadas y las videollamadas para mantenerte en contacto y brindar apoyo a tus seres queridos, incluso si no puedes estar en el mismo lugar que ellos.

WhatsApp para trabajo desde casa por Coronavirus

WhatsApp recomienda elegir fuentes de información confiables

Conecta con organizaciones locales, nacionales y mundiales. Busca fuentes confiables, como la Organización Mundial de la Salud o el ministerio de salud de tu país, para obtener la información y las pautas más recientes de lo que ocurre con el Coronavirus a nivel mundial.

Ayuda a evitar la propagación de rumores falsos sobre el Coronavirus

Detente un momento a pensar sobre los mensajes que recibes por WhatsApp. Es posible que no todo lo que te envíen sobre el Coronavirus sea correcto. Corrobora los hechos con otras fuentes oficiales confiables o utilizando verificadores de datos. Si no estás seguro de que algo sea cierto, no lo reenvíes.

Para los Líderes comunitarios durante la pandemia del Coronavirus

WhatsApp se compromete a brindar apoyo a los líderes comunitarios mientras responden al desafío que enfrentamos. Descubre cómo puedes usar WhatsApp para compartir información y mantenerte en contacto con tu comunidad durante estos tiempos de preocupación por el coronavirus.

WhatsApp para los Profesionales de la salud

Obtén información sobre cómo puedes conectar con tus pacientes, informar a la comunidad, realizar conferencias de forma remota, establecer respuestas rápidas para contestar de forma expedita a las preguntas frecuentes sobre el Coronavirus, y mucho más.

Para los Educadores

Obtén información sobre cómo conectar con tus estudiantes a través de WhatsApp, enviar y recibir tareas, compartir lecciones en forma de texto y mensajes de voz, y mucho más.

WhatsApp para educación a distancia durante pandemia por Coronavirus

WhatsApp para las Organizaciones sin fines de lucro y entes gubernamentales

Presenta a tu organización, mantente conectado con la comunidad, comparte información de forma precisa y oportuna, coordina con tu equipo, responde las preguntas de forma expedita, y mucho más.

WhatsApp para Empresas locales en tiempos del Coronavirus

Descubre más maneras de mantenerte en contacto con tus clientes, comparte tu horario comercial actual, optimiza las entregas en tu sede y a domicilio, proporciona actualizaciones sobre el inventario de forma frecuente, manten informados a quien te interea durante la pandemia de Coronavirus

Historias de éxito utilizando Whatsapp

Mira cómo la gente está usando WhatsApp durante la pandemia del Coronavirus para conectar con sus comunidades en estos tiempos de COVID-19

1.- Estudiantes crean un grupo de WhatsApp en un vecindario de Madrid para brindar asistencia a niños afectados por el cierre de las escuelas, con el fin de evitar el contagio de Coronavirus

2.- Un grupo de alcaldes italianos se mantiene en contacto a través de WhatsApp

3.- Escuelas primarias de Nápoles, Italia, continúan educando a pesar de los cierres y usan WhatsApp para enviar tareas a las familias

4.- Hogar de personas mayores de la región de Marcas, Italia, habilita las videollamadas de WhatsApp entre los huéspedes y sus familiares luego de suspender las visitas en persona

5.- Restaurantes de Madrid se organizan a través de WhatsApp para abastecer de alimentos a hospitales

6.- Profesionales de la salud de París crean un grupo de WhatsApp para recibir las actualizaciones más recientes sobre la capacidad de los hospitales que atienden a personas con Coronavirus (COVID-19)

7.- Funcionarios de Coimbatore, India, utilizan WhatsApp para celebrar reuniones

8.- Organización sin fines de lucro habilita una línea de ayuda en los Estados Unidos para proporcionar información sobre el coronavirus

9.- Pacientes en Florianópolis, Brasil, pueden programar citas médicas y hacer preguntas a través de WhatsApp

