WhatsApp puede leer tus mensajes de texto en voz alta ¡Con este Truco!

WhatsApp puede leer tus mensajes en voz alta ¡Con este Truco!

WhatsApp puede leer tus mensajes en voz alta y te decimos cómo con este truco y es que WhatsApp es la aplicación favorita de muchos usuarios, no por nada tiene más de mil 500 millones, gracias a la facilidad que brinda al intercambiar mensajes.

Y es que WhatsApp se ha colocado entre las aplicaciones de mensajería como una de las favoritas y más usadas debido a que esta vía te permite enviar mensajes de voz, GIF, videos, grandes textos, pero espera, esta aplicación se ha guardado un truco.

Así que revelamos cuál es este, se trata de que por ejemplo: Si has recibido un mensaje en tu WhatsApp y no pudieras leerlo, o bien, si este mensaje fuera muy extenso, pues la aplicación de WhatsApp lo leerá por ti, y no solo esto sino todas tu notificaciones, así como lo lees, WhatsApp puede leer todas tus notificaciones en voz alta.

Facilita tu vida con WhatsApp, al leerse las notificaciones en voz alta

TRUCO PARA QUE WHATSAPP LEA TUS NOTIFICACIONES

El siguiente truco de WhatsApp que te daremos es muy sencillo de realizar, empezarás con realizar la descarga de una aplicación que se llama Hatómico, esta te va a permitir que también te lean los mensajes que tengas de otras redes sociales tales como Messenger o Instagram.

Así que para realizar la configuración, deberás ir a la aplicación Hatómico y abrirla en tu móvil, para después permitirle leer todos tus mensajes de WhatsApp que desees escuchar en voz alta.

Ojo, si tienes un terminal de iPhone, te ahorrarás la instalación de Hatómico, debido a que Siri se encargará de realizar todo por ti, así que para que lo actives solo deberás decir en voz alta: “Hola Siri, léeme el mensaje de WhatsApp de (contacto)”. Pese a que WhatsApp aún no desarrolla una función que te permita leer tus mensajes de texto en voz alta, esta aplicación de Hatómico será por ahora una excelente opción.

