WhatsApp presenta nuevas actualizaciones; tendrá mayor privacidad

WhatsApp, una de las aplicaciones de mensajería instantánea más importantes de las nuevas generaciones ahora tiene nuevas actualizaciones como modo oculto, modo desaparición, visualización única y multidispositivo, que te permitirán tener una mayor privacidad.

Algunas de estas funciones ya estaban disponibles pero se han mejorado para beneficio del usuario, y en el caso de unas cuantas, es necesario seguir ciertos pasos para poder activarlas.

En días recientes la descarga de imágenes y fotos en la app presentó algunos inconvenientes y fallas, pero posiblemente se debió a las nuevas actualizaciones que estaba teniendo la aplicación.

Actualizaciones de WhatsApp oficial

Multidispositivo

Según el medio Clarín, entre las nuevas funciones que encontraremos en WhatsApp será que se pueda usar en múltiples dispositivos. La modalidad multidispositivo solo estará disponible en la aplicación para escritorio, web y pantallas inteligentes.

El Portal de WhatsApp Web en una futura versión de la app de mensajería instantánea, que se espera que esté disponible en algo menos de dos meses.

Los que utilicen las nuevas funciones no podrán mandar mensajes ni llamar desde web, escritorio y Portal a usuarios que tengan una versión antigua de la aplicación en sus teléfonos móviles, de acuerdo con WhatsApp WABetaInfo.

De igual manera, el modo multidispositivo, que permite utilizar la app en otros dispositivos aunque el móvil principal no esté conectado a Internet. No obstante, los usuarios no podrán utilizar la función para conectar su cuenta en dos dispositivos móviles Android o iOS diferentes.

Modo oculto

La aplicación ahora tiene la opción de “ocultar” para que nadie sepa que viste el estado de otro usuario, el cual forma parte de las nuevas funciones de “modo oculto”, de Android e iOS.

Modo desaparición y visualización única

Clarín también informa que el servicio de mensajería instantánea tendrá la opción “modo de desaparición”, es decir los mensajes desaparecen si así se activa. Además de que con ello se implementará “ver una vez” o “visualización única”, es decir, ver el archivo multimedia sólo una vez antes de que se elimine.

Telegram vs WhatsApp

Ahora que la app de WhatsApp tendrá la función multidispositivos se ha vuelto mayor rival para el servicio de mensajería Telegram, quienes eran los únicos que tenían esta servicio, hasta hace poco.

Como te hemos mencionado en La Verdad Noticias, cuando Whats cambió sus políticas de privacidad, muchos usuarios decidieron migrar a la otra aplicación.

A pesar de que ambas tiene funciones muy parecidas, Telegram ofrecía otro tipo de modalidades “más seguras”, pero poco a poco Whats está tratando de mejorar. Aunque depende de cada usuario elegir su aplicación de mensajería instantánea favorita.

