WhatsApp preocupa a usuarios con sus nuevas condiciones de uso

WhatsApp este 15 de mayo presenta la nueva política de privacidad de su uso y para que no te sorprenda, aquí te decimos que es lo que sucederá con tu celular después de aceptar la actualización.

En un comunicado reciente se mencionó que no se eliminarán cuentas el 15 de mayo debido a esta actualización y nadie perderá tampoco las funcionalidades de la app, por lo que seguirán con recordatorios a las personas durante las próximas semanas.

Pero se ha descubierto que la app de mensajería sí que afirma en algún momento que se irán perdiendo funcionalidades y su uso será más limitado como se menciona más adelante.

¿Qué cambios tendrá WhatsApp?

Nadie perderá las funcionalidades de la app

Resulta que la mayoría de usuarios que ha recibido los nuevos términos de servicio los han aceptado. Además, advierten que las personas que no acepten recibirán recordatorios para que acepten en el futuro.

Hasta el momento la empresa de mensajería no han comunicado cuál será la frecuencia de estos avisos, pero si fuera alta, muchos usuarios aceptarían solamente para dejar de verlas.

¿Qué pasará si no actualizas la app

No han comunicado cuál será la frecuencia de estos avisos

Tal parece que estos cambios se han dado por el miedo a perder más usuarios. La app empezó a comienzos de enero a mostrar un aviso en el que informaba a sus usuarios de cambios en sus condiciones de privacidad.

Lo que hará será compartir datos con Facebook. Datos como el número de teléfono de sus usuarios, información de la cuenta, datos de transacción, metadatos, interacciones en la plataforma, información del dispositivo.

Si no aceptas las condiciones de uso, habrá funciones de esta aplicación que no podrás usar. Además de que vas a recibir mensajes constantes recordándote que debes aceptar los nuevos términos, no podrás acceder a tu lista de chats al abrir el servicio, según ha explicado la empresa.

En cambio se ha resaltado que sí podrás responder llamadas y videollamadas. Si tienes activadas las notificaciones, podrás tocarlas para leer o responder mensajes y también para devolver llamadas o videollamadas perdidas.

Cabe tener en cuenta que estas limitaciones de WhatsApp llegarán de forma periódica y no a todos los usuarios al mismo tiempo y no se ha concretado cuándo comenzará a suceder.

Síguenos en Google News, Facebook y Twitter para mantenerte informado.