WhatsApp permitirá ver desde el perfil de los usuarios sus estados

WhatsApp está trabajando en una nueva actualización y traerá grandes novedades, pues ahora permitirá acceder desde el perfil de un usuario a las actualizaciones de su estado, este en un proceso que ya hemos visto anteriormente en los desaparecidos Fleets de Twitter.

La aplicación de mensajería ha actualizado su versión beta para Android (versión 2.21.17.5). La nueva función que aún está en desarrollo ha aparecido en el código y llegará en la próxima actualización a los probadores del software, así lo indicó el portal WABetaInfo.

Hasta el momento se desconoce si podremos guardar las fotos y videos de los estados, pese a ello esta nueva actualización anunciada por la aplicación ha causado gran curiosidad.

¿En qué consiste la nueva función que llegará con la actualización?

La nueva actualización trae cambios para los estados de WhatsApp

Esta función te permitirá al hacer click en la foto de perfil de un usuario, el elegir entre ver dicha imagen o acceder a las actualizaciones de estado (las publicaciones que desaparecen después de un día de forma automática).

Así mismo se reveló que esa nueva función complementará el apartado dedicado a los estados en la página principal de la aplicación, donde también se encuentran los chats y las llamadas.

Tal como hemos revelado esta nueva función es bastante parecida a los Fleets de Twitter, que de igual forma tenían un apartado propio en la parte superior de la aplicación.

¿Cómo puedo ver el estado de WhatsApp sin que se den cuenta?

Con este truco tus contactos no sabrán que viste sus estados

Esta es la única forma oficial en la que puedes ver las actualizaciones de estado de sus contactos sin que ellos se den cuenta.

Abre la aplicación de tu teléfono

Vaya a Configuración (los tres puntos que aparecen en la parte superior)

Seleccione la opción “Ajustes”

Posteriormente da click en “Privacidad”

Desactiva la herramienta “confirmaciones de lectura”

Ve las actualizaciones de tus contactos sin que ellos se den cuenta.

Cabe indicar que al desactivar “Confirmaciones de lectura" estarás también desactivando las famosas palomitas azules y tus contactos no podrán ver cuando leas los mensajes que te envíen.

Alternativamente, también puedes considerar desactivar temporalmente las confirmaciones de lectura. Las actualizaciones de estado tienen una vida útil de 24 horas, al igual que la vida útil de las actividades de seguimiento asociadas con ellas.

Por lo general, si ves un estado con las confirmaciones de lectura desactivadas y luego lo activas antes de que el estado haya expirado, el contacto en particular eventualmente será notificado de esta actividad. Sin embargo, si mantienes desactivadas las confirmaciones de lectura hasta que el estado de WhatsApp haya expirado, tu contacto no se enterara que has visto el estado.

